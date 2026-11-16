Laurea triennale in Design della moda e arti multimediali: corso e curricula

Un corso triennale che unisce sperimentazione, analisi e progettazione, con quattro curricula dedicati a moda, arti multimediali, comunicazione e materiali.

Il corso di laurea triennale in Design della moda e arti multimediali dello Iuav di Venezia forma studenti capaci di leggere le tendenze della moda, della fotografia, del cinema, dell’immagine in movimento, delle arti, dell’editoria e della multimedialità. Il percorso ha un carattere sperimentale, affiancato da metodologie analitiche e progettuali e da una forte attenzione alla cultura materiale.

Il corso si occupa di processi creativi e prodotti e mette in dialogo la ricerca artistica con la pratica del design. Estende l’idea di innovazione tecnologica ai temi del corpo, dell’identità e della memoria nella cultura visiva contemporanea. Il legame con i sistemi produttivi, industriali e di consumo dell’arte e della moda è forte, con un interesse specifico per il made in Italy.

I quattro curricula

Gli studenti scelgono tra quattro percorsi. Arti multimediali, con referente Emanuele Arielli, offre un piano di studi che intreccia teoria e pratica e porta alla realizzazione di una prima opera personale. I laboratori di fotografia, multimediale e modellistica collaborano con istituzioni come la Biennale di Venezia, la Triennale di Torino, Palazzo Grassi, Fondazione Spinola Banna, Fondazione Bevilacqua La Masa, Castello di Rivoli, Documenta e Manifesta.

Il curriculum Design della moda, coordinato da Fiorella Bulegato, si basa su un sistema di laboratori che culmina nella sfilata finale, aperta anche agli specialisti. Comunicazione e nuovi media della moda, con referente Saul Marcadent, lavora su image making, grafica, editoria, data visualisation, retail design e pratiche d’archivio. Design dei materiali per la moda, con referente Pietro Costa, studia i tessuti e gli accessori, con attenzione a scarti, microplastiche e transizione ecologica.

Sbocchi e tirocini

Dopo la laurea, i laureati del curriculum arti multimediali possono lavorare nella produzione o nell’organizzazione di attività culturali, in studi di progettazione, editoria specializzata e istituzioni. Chi ha seguito Design della moda può entrare in uffici stile o nella direzione creativa di un marchio. Il percorso di comunicazione porta a ruoli junior in editoria e visual design, mentre quello sui materiali apre le porte a progettisti junior e tecnici dello sviluppo di prodotto. Il tirocinio, previsto al terzo anno nel curriculum materiali, mette in contatto diretto con aziende e studi.

Costi e ammissione

Per l’anno accademico 2026/2027 il contributo universitario complessivo è di 2806,18 euro, pagabile in tre rate e soggetto a riduzioni in base a condizioni economiche e merito. Si aggiungono 192 euro di tassa regionale e 16 euro di imposta di bollo. Restano a carico dello studente eventuali spese per alloggio, trasporti e materiali. I bandi di ammissione si sono chiusi giovedì 26 marzo 2026.