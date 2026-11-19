Milano ospita un'asta dedicata a borse, accessori e abiti delle maison più celebri, con lotti che vanno dai pezzi degli anni Sessanta alle edizioni limitate recenti.

Il 16 novembre 2026 alle ore 14:30 la casa d’aste Finarte organizza a Milano un’asta dedicata alla moda di lusso. In vendita ci sono borse, accessori, bijoux, foulard, abiti e valigie di maison come Hermès, Chanel, Dior e Louis Vuitton. La vendita si tiene in tornata unica e comprende i lotti dal numero 1 al 274.

Gli organizzatori presentano i lotti come oggetti con una storia precisa. Si tratta di pezzi realizzati con materiali pregiati, pelli esotiche ed edizioni limitate, oltre a modelli diventati riconoscibili a livello internazionale. Chi partecipa può quindi acquistare oggetti da indossare o da conservare in collezione.

Lotti Dior tra pezzi storici e accessori recenti

Il catalogo include numerosi articoli Christian Dior. Il lotto 1 è un portamonete a forma di aquilone della linea Dioriviera, in pelle rosa con cordino multicolore. Il lotto 3 è un collier di Grosse per Christian Dior del 1968, con elementi in metallo dorato satinato e strass, diametro interno di 13 centimetri e scatola originale.

Tra gli accessori più recenti figurano il foulard Delicate Bow in seta multicolor con bordo rosa, mai indossato, e lo scialle Dior Infini in misto cotone e cachemire, color azzurro con stampa Dior Oblique, di 120 per 120 centimetri, anch’esso nuovo. Nel catalogo compaiono anche una borsa saddle nera con profili a borchie di perle fancy e una borsa Dior Club in pelle cannage nera, la cui tracolla a catena risulta mancante. Le ballerine con fiocco in pelle nera, taglia 39, sono nuove e mai indossate.

Le descrizioni di ogni lotto riportano lo stato di conservazione. Alcuni articoli presentano lievissimi segni d’uso, altri sono stati conservati con il sacchetto o con la scatola originali. Questi dettagli sono utili per valutare l’offerta prima dell’asta.

Esposizione e modalità di partecipazione

Gli oggetti sono visibili a Milano, in Via dei Bossi 2, dal venerdì 13 al lunedì 15 novembre 2026. L’orario è dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Il modulo per le offerte si scarica dal sito di Finarte.

Le commissioni d’asta ammontano al 28% IVA inclusa. I risultati indicati nel catalogo comprendono i diritti d’asta e non includono eventuali tasse e costi applicabili, salvo diversa indicazione. Per ricevere i condition report e altre informazioni si può scrivere a fashion@ oppure chiamare il numero +39 02 3363801.

Il dipartimento Luxury Fashion e le aste precedenti

Il dipartimento Luxury Fashion di Finarte ha già organizzato vendite importanti. Nel marzo 2019 si è svolta la prima asta interamente dedicata al settore, con una collezione privata di borse Hermès. La vendita ha superato il milione di euro, con il 100% dei lotti venduti. Il lotto più alto è stato una Birkin in coccodrillo Porosus color fucsia, aggiudicata a 56.250 euro.

In precedenza, nella primavera del 2018, la sede di Roma aveva dedicato una parte dell’asta di gioielli alla collezione di Elsa Martinelli. I pezzi erano inediti e realizzati appositamente per l’attrice dagli stilisti Roberto Capucci, Gai Mattiolo e Yves Saint Laurent negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta.

Il dipartimento sta ora selezionando nuovi lotti per le prossime aste. Chi possiede oggetti di moda di lusso può richiedere una valutazione gratuita e riservata scrivendo a fashion@ o compilando l’apposito form sul sito.