Dietro una maglietta a pochi euro c'è un costo che non compare sul cartellino. Metriche semplici, etichette da leggere, cost-per-wear, capsule wardrobe, seconda mano e riparazioni per un guardaroba chic e consapevole.

La fast fashion è un modello produttivo basato su collezioni che si rinnovano di continuo, tempi di realizzazione brevissimi e prezzi molto bassi. Il meccanismo funziona perché spinge ad acquistare spesso capi pensati per durare poco. Il prezzo che si paga alla cassa copre solo una parte del costo reale: il resto ricade su ambiente, lavoratori e comunità.

Capire questo costo aiuta a scegliere meglio senza rinunciare allo stile. L’articolo spiega gli impatti con metriche semplici e passa poi agli strumenti pratici: etichette, certificazioni, cost-per-wear, capsule wardrobe, seconda mano e riparazioni.

Gli impatti ambientali in metriche semplici

Tre misure bastano per orientarsi. La prima è l’acqua: il cotone convenzionale richiede grandi quantità d’acqua per la coltivazione, e tinture e finissaggi aggiungono acque reflue che, dove i controlli sono deboli, finiscono nei fiumi. La seconda è il carbonio: produzione, trasporto e lavorazioni energivore generano emissioni che si moltiplicano con il numero di capi prodotti. La terza è il numero di utilizzi: più un capo viene indossato, più si dilata l’impatto per singolo utilizzo.

Esiste poi il tema delle fibre. I tessuti sintetici derivano dal petrolio e a ogni lavaggio rilasciano microfibre di plastica. Le fibre miste, molto comuni, sono difficili da riciclare perché i componenti non si separano con facilità. Ne deriva che un capo economico e poco durevole, buttato dopo poche volte, ha un impatto per utilizzo molto più alto di uno costoso ma indossato per anni.

L’impatto sociale lungo la filiera

I prezzi bassi si reggono spesso su salari contenuti, turni lunghi e, in alcuni contesti produttivi, condizioni di sicurezza insufficienti. Più la filiera è frammentata, più è difficile sapere chi ha cucito un capo e a quali condizioni. Per questo la trasparenza è un criterio d’acquisto: i marchi che dichiarano i propri fornitori e pubblicano informazioni sulla produzione permettono di verificare, almeno in parte, quanto promettono.

Come leggere le etichette

L’etichetta riporta la composizione e il paese di fabbricazione. Alcune regole pratiche aiutano a leggerla:

Le fibre naturali (cotone, lino, lana, canapa) generalmente invecchiano meglio e si riparano più facilmente.

(cotone, lino, lana, canapa) generalmente invecchiano meglio e si riparano più facilmente. Una percentuale alta di poliestere o acrilico segnala un capo che rilascia microfibre.

segnala un capo che rilascia microfibre. Le miste complesse sono più difficili da riciclare.

sono più difficili da riciclare. La qualità della cucitura si controlla a mano: punti fitti, orli rifiniti, tessuto che non si deforma tirandolo.

Le certificazioni aggiungono informazioni verificabili. GOTS riguarda le fibre biologiche e criteri sociali e ambientali nella trasformazione, OEKO-TEX Standard 100 testa la presenza di sostanze nocive nel prodotto finito, Fair Trade guarda alle condizioni dei lavoratori. Ogni sigla copre un aspetto preciso, quindi nessuna garantisce da sola che un capo sia sostenibile in tutto. Diffidare di diciture vaghe come «eco» o «green» senza un ente che le certifichi.

Cost-per-wear: il calcolo che cambia gli acquisti

Il cost-per-wear si ottiene dividendo il prezzo per il numero di volte in cui il capo viene indossato. Una maglia da 10 euro usata 5 volte costa 2 euro a utilizzo. Un cappotto da 200 euro indossato 200 volte costa 1 euro a utilizzo. Il calcolo mostra che il capo economico non è sempre quello conveniente. Prima di comprare conviene chiedersi quante volte realisticamente verrà indossato e se si abbina ad almeno tre cose già presenti nell’armadio.

Capsule wardrobe, seconda mano e riparazioni

Il capsule wardrobe è un guardaroba ridotto di capi versatili, in colori coordinati, combinabili tra loro. Meno pezzi, scelti con più cura, significano più combinazioni e meno acquisti d’impulso. Si costruisce partendo da ciò che si possiede, individuando i capi usati davvero e le lacune da colmare.

La seconda mano allunga la vita dei capi e permette di accedere a materiali e tagli di qualità a prezzi contenuti: mercatini, negozi vintage e piattaforme di rivendita funzionano bene per cappotti, jeans, camicie e pelletteria. Anche le riparazioni contano: un orlo rifatto, un bottone ricucito, una suola sostituita o un maglione rammendato costano poco rispetto a un capo nuovo. Un sarto di fiducia è tra le risorse più utili di un guardaroba consapevole.

Un esercizio semplice per iniziare: annotare per un mese ogni capo indossato, poi guardare la lista. I pezzi mai usati indicano gli errori di acquisto da non ripetere, e quelli più usati dicono con precisione qualità, colori e forme su cui investire la prossima volta.