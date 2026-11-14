S.Fashion di SAP e VF: sperimentazione AI nel retail moda

Scopri come S.Fashion combina IA, RFID e robotica per rivoluzionare il retail di moda.

Il 12 novembre 2026, il quartier generale di SAP a Walldorf ha ospitato l’inaugurazione di S.Fashion, uno spazio dedicato all’innovazione nel retail di moda. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra SAP SE e VF Corporation, presenta una selezione di prodotti dei brand The North Face, Vans e Timberland, ma il suo vero valore risiede nell’uso di tecnologie intelligenti per trasformare l’intero ciclo di vendita.

Il progetto nasce dall’ambizione di SAP di realizzare un Autonomous Enterprise, in cui l’AI è in grado di comprendere il contesto operativo e di intervenire automaticamente su processi interconnessi. VF Corporation, con il suo portafoglio di marchi globali, offre un terreno ideale per testare queste soluzioni in un contesto di moda reale.

Il concept di S.Fashion: un laboratorio di IA applicata al retail

S.Fashion traduce la teoria dell’Industry AI in un negozio fisico dove ogni fase, dalla scoperta del prodotto alla consegna, è gestita da algoritmi capaci di coordinare inventario, ordini, prezzi e riassortimento. I dati RFID associati a ciascun articolo, insieme a robotica avanzata, consentono di monitorare ogni capo in tempo reale, riducendo al minimo l’intervento manuale.

Un percorso d’acquisto integrato

Il cliente entra in negozio, scarica l’app mobile Joule, parte della SAP Business AI Platform, e viene guidato passo dopo passo. L’app suggerisce prodotti, mostra taglie consigliate e, con il permesso dell’utente, raccoglie le preferenze per creare proposte personalizzate. Nella postazione di personalizzazione, uno sketch o una frase di input vengono trasformati in un’illustrazione generata dall’IA, pronta per la stampa e il ricamo.

Tecnologie chiave: RFID, robotica e assistente digitale Joule

Il sistema RFID fornisce una visibilità a livello di singolo articolo, permettendo agli AI agent di interpretare gli eventi (ad esempio un nuovo ordine) e di avviare automaticamente il prelievo, la personalizzazione, il confezionamento e l’aggiornamento delle scorte. La robotica presente nello store si occupa del picking e del posizionamento dei capi nelle custodie personali per il ritiro.

L’assistente digitale Joule supporta il cliente durante la visita. Grazie a un’interfaccia basata su intelligenza artificiale conversazionale, l’app fornisce indicazioni sul percorso interno, descrive le promozioni in corso e gestisce il pagamento. Nel camerino, uno specchio intelligente riconosce gli articoli indossati, suggerisce taglie alternative e suggerimenti di abbinamento, consentendo anche di richiedere una diversa taglia senza alzarsi.

In determinate fasce orarie, lo store opera in completa autonomia, senza personale in loco. Questo scenario permette a SAP e VF di valutare diversi modelli di vendita, osservare l’interazione tra tecnologia e operatività e identificare le soluzioni più efficaci da estendere all’intero portafoglio di marchi.