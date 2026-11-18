Un percorso formativo pensato per chi vuole lavorare nella moda contemporanea, tra design, management e tecnologie digitali.

Il settore moda e tessile sta attraversando una trasformazione profonda che coinvolge sia le persone sia le competenze richieste. Il Master in Fashion Design Management nasce per preparare professionisti capaci di muoversi in questo scenario, con una formazione che tiene insieme aspetti tecnici, creativi e manageriali.

Un programma nato dalla collaborazione tra POLI.design e POLIMI GSoM

Il Master è sviluppato da POLI.design in collaborazione con la Graduate School of Management (POLIMI GSoM). Il percorso affronta la gestione dell’intero ciclo di vita del prodotto e della customer experience, integrando design, management e tecnologie digitali, cyber-fisiche e di manifattura avanzata. I partecipanti lavorano su sfide manageriali reali affiancati da professionisti del settore e da aziende partner.

Ambiti di studio e attività didattiche

Durante il corso si approfondiscono il product management, il design engineering e la customer experience. Il programma include attività di approfondimento culturale, incontri con i protagonisti della moda, seminari internazionali, laboratori pratici e sfide progettuali, pensati per tradurre la teoria in esperienza concreta.

Il percorso si chiude con un progetto professionale oppure con un internship, nel quale le competenze acquisite vengono applicate in un contesto operativo.