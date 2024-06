Jennifer Aniston è una nota attrice statunitense. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, tutti i suoi look più iconici.

Jennifer Aniston: i look più iconici dell’attrice

Jennifer Aniston è una delle attrici più amate al mondo, ed è anche una regina di stile. Nel corso degli anni l’abbiamo vista con tanti look diversi, alcuni diventati iconici. Ma cominciamo a vedere quelli che sono stati i suoi outfit più significativi. Sui vari red carpet nel corso degli anni, Jennifer ha sfoggiato abiti scintillanti, scollati e ha anche giocato sulle trasparenze. Vediamo adesso insieme i migliori abiti indossati dall’attrice statunitense fino a oggi:

Abito di seta: uno degli abiti più belli indossati da Jennifer Aniston negli ultimi anni è un long dress di seta bianco, per l’esattezza un modello a sirena in grado di esaltare al massimo le sue forme.

Abito nero: alla 77esima edizione del Golden Globes Award, Jennifer Aniston ha incantato tutti con una abito nero caratterizzato da una gonna ampia e da una scollatura con volant.

Mini dress: oltre agli abiti lunghi, Jennifer l'abbiamo vista spesso sfoggiare dei mini dress, come alla première di "Dumplin", dove l'attrice ha indossato un abito corto di colore nero super scintillante firmato Stella McCartney. Un altro mini dress lo ha indossato in occasione della première della terza stagione di "The Loftovers". In questo caso era un mini dress nero monospalla firmato Brandon Maxwell.

Slip dress : nel 2015, al Vanity Fair Oscar party, l'attrice statunitense ha sfoggiato uno slip dress color oro con scollo a cuore. Per l'esattezza si trattava di un modello a sirena firmato Versace. A proposito di scollature, indimenticabile l'abito nero e dorato firmato John Galliano indossato ai SAG Awards nello stesso anno, caratterizzato da una scollatura davvero super audace.

Red dress: nel 2013 agli Oscar, Jennifer ha sfoggiato un red dress che ha lasciato tutti senza parole, firmato Valentino con scollatura dritta, gonna ampia e corpetto aderente.

Jennifer Aniston: il taglio alla Rachel

Oltre ad aver indossato abiti davvero indimenticabili, Jennifer Aniston ha fatto parlare sempre molto di sé per i suoi hair look, copiati nel corso degli anni da tantissime donne. Primo fra tutti il taglio chiamato taglio alla Rachel, perché fa riferimento al taglio che l’attrice aveva durante le registrazioni della serie tv “Friends”. Per l’esattezza si tratta di un taglio medio corto bombato e vaporoso con evidenti scalature. Un taglio passato alla storia e scelto ancora oggi da molte di noi. Oltre al taglio alla Rachel, Jennifer Aniston è nota per le sue beach waves e anche per il caschetto liscio con riga laterale che aveva scelto negli anni Novanta. Nel corso degli anni l’abbiamo vista anche con capelli lunghi e lisci, col butterfly bob, con face framing e anche in pieno stile boho. Insomma, Jennifer Aniston ha sfoggiati tanti tagli diversi, divenuti tutti iconici di tendenza.

