Con l’arrivo della bella stagione, cresce il desiderio di cambiamento, soprattutto per quanto riguarda i capelli. Tra le tendenze capelli 2024, tra i primi in classifica troviamo senza dubbio il dad bob. Ideale per chi cerca un taglio fresco, leggero e alla moda.

Tendenze capelli 2024: tutti i dettagli sul taglio dad bob

Il trend che sta facendo impazzire le fashion addicted di tutto il mondo? Il “dad style” o “stile papà”. Per settimane le scarpe da ginnastica “da papà” come Asics, New Balance e Puma hanno dominato le tendenze moda, per poi passare agli iconici dad jeans. Ed ora è volta del dad bob: milioni di influencer hanno letteralmente invaso i social con video dove mostrano orgogliose il loro nuovo “caschetto in stile papà“. Il nome prende infatti ispirazione dal concetto rilassato e casual nello stile maschile. Il dad bob è caratterizzato da una lunghezza che varia tra il mento e la clavicola. La parte inferiore ha un aspetto sfumato e arrotondato, conferendogli un mix affascinante di eleganza chic e audacia ribelle. Il dad bob può essere abbinato a frange morbide o a una leggera scalatura davanti, rendendolo adatto davvero a tutti. Grazie alla sua struttura e alla sua forma, può essere personalizzato per valorizzare i lineamenti di ogni tipologia di viso. La sua versatilità si estende alla capacità di adattarsi a diverse texture di capelli, che siano ricci, mossi o lisci.

Tendenze capelli 2024: cura e manutenzione del taglio dad bob

Ammettiamolo, con l’arrivo delle temperature calde, l’idea di trascorrere ore e ore ad utilizzare phon e piastre diventa sempre meno allettante! Ma non temere, con il dad bob questo problema non si pone. Questo taglio non solo offre una versatilità impareggiabile, ma si distingue anche per la sua praticità senza eguali: richiede pochissima cura e manutenzione. Inoltre, la sua caratteristica più sorprendente è la sua facilità con cui si può asciugare all’aria, preservando intatto il suo styling senza alcun rischio di danneggiarlo. Dunque. perché aspettare? Questo è il momento perfetto per darci un taglio e scegliere il dad bob. Regala alla tua chioma un look impeccabile senza sforzo.

