Un’icona che sfida il tempo

Jane Fonda, a 87 anni, è molto più di un’attrice premiata: è un simbolo di reinvenzione e audacia. La sua carriera, che abbraccia oltre sei decenni, è costellata di scelte di moda audaci e significative. Dalla tutina da regina dell’aerobica al cappotto rosso acquistato durante le proteste per il clima, ogni suo look racconta una storia di cambiamento e impegno. Recentemente, Fonda ha sorpreso tutti diventando il volto della campagna Super Star di Golden Goose, un marchio di sneaker d’alta gamma. Questa scelta ha suscitato interesse e curiosità, soprattutto considerando il suo giuramento di non cedere più alle lusinghe dello shopping.

Un impegno per la sostenibilità

Nel 2019, Jane Fonda si è trasferita a Washington D.C. per partecipare attivamente alle manifestazioni per il clima, facendosi arrestare ogni venerdì. Questo impegno ha portato a una riflessione profonda sul consumo e sulla moda. Nonostante avesse promesso di non acquistare più abbigliamento, ha deciso di collaborare con Golden Goose, un marchio che si distingue per le sue pratiche responsabili. “Di solito non faccio campagne pubblicitarie, ma il mio manager ha detto che Golden Goose è un’azienda interessante”, ha dichiarato Fonda, sottolineando l’importanza di scegliere brand che condividono i suoi valori.

La bellezza della diversità

La campagna pubblicitaria di Golden Goose non solo celebra il talento di Jane Fonda, ma mette in luce anche la bellezza della diversità. Nel video, oltre a Fonda, appaiono figure come lo skateboarder australiano Keegan Palmer e l’atleta paralimpico Alessandro Ossola. Questa scelta riflette un messaggio potente: la moda è per tutti, indipendentemente dall’età o dalle abilità. Fonda stessa ha commentato la decisione di puntare su una donna anziana, affermando: “È bello. Non mi sento affatto vecchia, mi sento più giovane di quando avevo 20 anni”. Questa affermazione risuona profondamente in un’epoca in cui la bellezza e la moda sono spesso associate alla gioventù.

Un’icona di stile e impegno sociale

Jane Fonda non è solo un’icona di stile, ma anche un’attivista che ha utilizzato la sua piattaforma per affrontare questioni sociali e ambientali. La sua carriera è un esempio di come la moda possa essere un mezzo per esprimere valori e ideali. Con la sua partecipazione alla campagna di Golden Goose, Fonda dimostra che è possibile unire moda e responsabilità sociale, ispirando le nuove generazioni a fare scelte consapevoli. La sua storia è un invito a tutte le donne a sentirsi libere di esprimere se stesse attraverso la moda, indipendentemente dall’età.