Un’intervista ricca di emozioni

A Verissimo, Iva Zanicchi ha incantato il pubblico con una serie di confessioni che hanno toccato il cuore di molti. La cantante, con il suo stile inconfondibile e la sua personalità vivace, ha condiviso momenti intimi della sua vita, parlando dell’amore per il compagno Pippi e dei ricordi legati al suo defunto marito Fausto Pinna. La sua capacità di passare dalla risata alla commozione ha reso l’intervista un’esperienza unica, capace di coinvolgere anche i telespettatori più scettici.

Ricordi d’amore e spiritualità

Iva ha parlato con grande affetto del suo compagno scomparso, rivelando come i sogni che ha di lui siano carichi di significato. “Quando lo sogno, è come se mi volesse mandare un messaggio”, ha dichiarato, condividendo un episodio in cui, dopo un sogno in cui Fausto le rimproverava il suo comportamento, si è precipitata al cimitero. La cantante ha anche espresso il desiderio di compiere un pellegrinaggio a Lourdes, non per chiedere miracoli, ma per rafforzare la sua fede nei momenti difficili.

Un incontro indimenticabile con Papa Francesco

Uno dei momenti più divertenti dell’intervista è stato il racconto del suo incontro con Papa Francesco. Iva ha ricordato come, nonostante le raccomandazioni di non stringere la mano al Papa, non sia riuscita a trattenersi. “Mi sono presentata dicendo: ‘Sono Iva Zanicchi, una vecchia cantante italiana’, e lui ha risposto subito: ‘Vecchia no!'”, ha raccontato ridendo. La cantante ha anche condiviso un episodio divertente legato alla sua canzone ‘Zingara’, che il Papa aveva erroneamente attribuito a Mina. “Santo Padre, la zingara sono io!”, ha esclamato, suscitando una risata contagiosa da parte di Francesco.

Con la sua spontaneità e il suo spirito, Iva Zanicchi ha dimostrato ancora una volta di essere una delle personalità più amate del panorama musicale italiano, capace di toccare temi profondi con leggerezza e umanità. La sua intervista a Verissimo rimarrà nella memoria di molti, un vero e proprio viaggio tra emozioni, ricordi e risate.