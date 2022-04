All’Isola dei Famosi 2022 Guendalina e il fratello Edoardo Tavassi hanno avuto il loro primo acceso scontro.

Guendalina e Edoardo Tavassi: lo scontro

Come in qualsiasi coppia di fratelli anche Guendalina e Edoardo Tavassi hanno dimostrato di non essere immuni alle liti: i due, da poco approdati all’Isola dei Famosi, hanno finito per dirsene di tutti i colori.

Guendalina ha affermato che Edoardo sarebbe pigro e che non saprebbe cucinare, e lui ha sbottato dicendo:

“Ha un modo di dire le cose a volte che mi fa rosicare. Ciao Guendalì, Roma. Voglio tornare adesso a Roma. Chiamate la produzione. Guendalina, a me non mi va di sentire str****te. Io sento str****te e respiro, le sento e respiro. Poi esplodo. Non voglio sentire stro****te, tutto il tempo a dire caz**te”, e ancora: “Lei è…

che pare che i figli ce li ha solo lei, che nessuno la aiuta, che poverella. Alla sesta c***ta dico che me ne voglio annà. Alla fine mia sorella è mia sorella, le voglio bene ma non è mia moglie. Mica ci vivo con mia sorella”. I due per il momento sembrano aver fatto pace, ma in tanti si chiedono se ci saranno ulteriori scontri tra loro in futuro.

L’arrivo all’Isola dei Famosi

Guendalina Tavassi ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi insieme al fratello Edoardo. La partecipazione al reality show è costata a Guendalina numerose critiche (a cui lei stessa ha replicato). In tanti l’hanno infatti accusata di aver “abbandonato i figli” per partecipare al programma tv.