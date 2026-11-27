A X Factor Irama si è commosso presentando Patrizia Napolano, ma un foglio inquadrato in diretta conteneva già il suo discorso. Sui social è scattata l'accusa di finzione, mentre la sua storia personale suggerisce un'altra lettura.

Durante l’ultima puntata di X Factor, il giudice Irama si è commosso fino alle lacrime presentando la concorrente Patrizia Napolano. Poco dopo, però, le telecamere hanno inquadrato sul bancone un foglio con il testo del suo intervento. Quel dettaglio ha spinto parte del pubblico ad accusarlo sui social di aver recitato un’emozione che, secondo i critici, non era spontanea.

Il caso nasce da una scena che sembrava destinata a essere ricordata solo per la sua intensità. Si è trasformata invece in un dibattito sulla sincerità di chi siede dietro il tavolo dei giudici.

La sorpresa per Patrizia Napolano e la reazione del giudice

Alla concorrente è stato mostrato un filmato in cui il nonno le faceva sentire la propria vicinanza. Le immagini hanno toccato profondamente la ragazza, ma anche Irama, visibilmente scosso dalla storia familiare di Patrizia.

«Ho visto questa clip e mi sono emozionato», ha detto il cantante. Ha poi spiegato di non essere riuscito a seguire il discorso che aveva preparato per presentarla.

È proprio questo riferimento agli appunti ad aver acceso la miccia. Come segnalato da Fanpage, durante la diretta le inquadrature hanno mostrato Irama mentre guardava il foglio sistemato davanti a sé. Il testo conteneva già le parole che avrebbe pronunciato poco dopo.

Le accuse di finzione e i dubbi degli spettatori

Per alcuni telespettatori la scoperta è bastata a mettere in discussione l’autenticità del momento. Sui social hanno iniziato a circolare commenti che parlano di finzione e di scarsa sincerità. Il punto contestato è la distanza tra un’emozione presentata come improvvisa e un intervento già messo nero su bianco.

La questione merita però una lettura meno frettolosa. Avere un testo preparato non equivale, di per sé, ad aver simulato la commozione. In una diretta televisiva molti scelgono di fissare per iscritto ciò che vogliono dire, soprattutto quando il tema è delicato.

Irama potrebbe aver messo quelle parole su carta proprio per non perdere il filo mentre raccontava un’esperienza dolorosa. Il foglio, in questa prospettiva, sarebbe stato un appoggio più che un copione.

Il legame con la nonna Adri, una ferita mai nascosta

A rendere plausibile questa ipotesi c’è la storia personale del cantante. La sorpresa per Patrizia, centrata sul rapporto con un nonno, tocca un tema che Irama conosce bene: la scomparsa della nonna Adri, alla quale era profondamente legato.

Non è la prima volta che l’artista affronta pubblicamente quel lutto. Nel 2018, durante Amici, aveva condiviso una lettera dedicata alla nonna, in cui esprimeva il desiderio di poterla salutare ancora una volta.

Nel 2022 quel legame è tornato nella sua musica con Ovunque sarai, il brano portato al Festival di Sanremo e dedicato proprio a lei. Un percorso che suggerisce come la clip mostrata alla concorrente possa aver riaperto un ricordo ancora vivo.

Preparazione ed emozione non si escludono

Il discorso, dunque, era stato scritto in anticipo: su questo le immagini lasciano pochi margini. Ciò che le immagini non possono dimostrare è che anche le lacrime fossero costruite. Sono due piani diversi, che la polemica social tende a sovrapporre.

L’episodio mostra quanto, in un programma trasmesso in diretta, ogni elemento che finisce nell’inquadratura possa diventare oggetto di analisi, anche un semplice foglio sul bancone. Per i giudici dei talent, sempre più esposti allo scrutinio del pubblico, la gestione degli appunti durante i momenti più personali diventa così parte del racconto. Spesso pesa quanto le parole pronunciate.