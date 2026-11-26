Al Bano conferma di voler sposare Loredana Lecciso, sua compagna da 26 anni, dopo mesi di dichiarazioni contrastanti. Al centro della scelta ci sono i figli Jasmine e Bido, mentre data e cerimonia restano da definire.

Al Bano Carrisi ha deciso: sposerà Loredana Lecciso, la compagna con cui condivide la vita da 26 anni. Il cantante pugliese, 83 anni, lo ha confermato in alcune dichiarazioni riportate dal settimanale Oggi. Arrivano dopo mesi di annunci e ripensamenti. Alla base della scelta c’è il legame familiare costruito con lei e con i due figli, Jasmine e Al Bano Junior, chiamato da tutti Bido.

Il tono questa volta non lascia spazio a esitazioni. «Il matrimonio con Loredana? Ora lo so, ne sono certo, arriverà», ha dichiarato l’artista. Le sue parole riaprono una prospettiva che negli ultimi mesi sembrava essersi raffreddata.

Al Bano parla della compagna come di una presenza fondamentale nella sua vita, oltre che come della madre dei suoi figli. Sottolinea anche la serenità raggiunta dopo tanti anni di convivenza, che hanno avuto la loro parte di difficoltà.

Dall’annuncio di giugno alla frenata, fino al nuovo sì

Il tema delle nozze era già emerso lo scorso giugno, durante un’intervista con Monica Setta. In quell’occasione il cantante aveva espresso l’intenzione di sposarsi, senza però indicare una data.

Poco dopo era arrivata la marcia indietro. Al Bano aveva ridimensionato quelle parole, spiegando che per essere una coppia felice il matrimonio non è indispensabile. Una posizione che aveva fatto pensare a un progetto accantonato.

Ora il cambio di prospettiva nasce da una riflessione sul significato dell’unione familiare. «Lo dobbiamo anche ai nostri figli», ha spiegato il cantante. Secondo lui sono l’amore e il senso del dovere a motivare la decisione.

Ventisei anni insieme, tra crisi e riconciliazioni

La storia tra Al Bano e Loredana Lecciso dura da oltre un quarto di secolo e non è stata lineare. La coppia ha attraversato periodi complicati, incomprensioni e fasi di distanza, prima di ritrovare un equilibrio.

Da quella relazione sono nati Jasmine e Al Bano Junior. Proprio il ruolo dei figli emerge come uno dei motivi principali della scelta. L’artista vede il matrimonio come un riconoscimento importante per l’intero nucleo familiare, più che come una semplice formalità.

Oggi il cantante descrive Loredana Lecciso come la donna che ha sempre desiderato e si dice soddisfatto della serenità conquistata insieme. Questo stato d’animo sembra aver pesato sulla volontà di dare al rapporto un’ufficialità in più.

Le seconde nozze dopo Romina Power

Per Al Bano sarebbe il secondo matrimonio, dopo quello con Romina Power, finito molti anni fa. Loredana Lecciso, 54 anni, diventerebbe così ufficialmente sua moglie dopo una lunga storia vissuta insieme ma mai formalizzata davanti a un altare o in municipio.

La notizia riguarda una delle coppie più osservate dello spettacolo italiano. Le vicende sentimentali del cantante sono da sempre al centro dell’attenzione del pubblico, e le dichiarazioni alterne degli ultimi mesi hanno alimentato a lungo le indiscrezioni.

Data e cerimonia: nulla ancora di ufficiale

Per ora la certezza riguarda solo l’intenzione. Non sono stati comunicati dettagli sulla cerimonia né una possibile data, e l’organizzazione delle nozze resta tutta da definire. Visti i precedenti ripensamenti, saranno proprio questi elementi concreti a dire se il progetto entrerà davvero nella fase operativa. Chi segue la vicenda dovrà quindi attendere eventuali nuove comunicazioni della coppia su quando e dove si celebrerà il matrimonio.