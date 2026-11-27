A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, uno scherzo di Giulia Provvedi fa esplodere Andreas Muller, che evoca la squalifica finché la regia non gli toglie l’audio. Poi arrivano le scuse e la tregua.

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, una gara di scherzi tra Andreas Muller e Giulia Provvedi è degenerata in uno scontro che ha costretto la regia a intervenire. Il ballerino, esasperato dall’olio d’oliva versato nel suo armadio, si è rivolto al Grande Fratello dal giardino parlando apertamente della propria squalifica. A quel punto il suo microfono è stato disattivato.

L’episodio ha rotto il clima più disteso che di solito accompagna le ultime giornate del reality, quando i concorrenti ripercorrono la loro esperienza in attesa del verdetto del pubblico.

Dagli oggetti nascosti all’olio nell’armadio

Tutto è nato come un gioco. Muller ha nascosto alcuni oggetti personali di Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, dando il via a una catena di dispetti e rivincite.

Provvedi ha risposto svuotando l’armadio dell’amico e lasciando i suoi vestiti sul pavimento. Lui ha replicato spargendo per la camera gli indumenti della cantante. Lo scambio di provocazioni è andato avanti a lungo senza che nessuno se ne preoccupasse.

Il punto di rottura è arrivato quando Provvedi, dopo l’ennesimo dispetto, ha versato dell’olio d’oliva dentro l’armadio di Muller. Per il ballerino lo scherzo aveva superato il limite, ed era ben diverso da quelli precedenti:

“Il gioco per me finisce, perché questo è troppo. Il mio armadio deve tornare esattamente come l’ho lasciato. Non spetterà a me mettere in ordine”.

Mentre il resto del gruppo provava a calmare gli animi, Guendalina Tavassi ha preso le distanze dal gesto. Ha anche colto l’occasione per chiedere indietro la sigaretta elettronica che Muller le aveva nascosto: “Caro amico, io non c’entro nulla con questa storia. Sto cercando la mia sigaretta, me la puoi ridare? Davvero, non c’entro con questa cosa”.

Lo sfogo in giardino e l’audio tagliato dalla regia

La lite non si è chiusa davanti all’armadio. Ancora infuriato, Muller è uscito in giardino e ha cominciato a parlare direttamente al Grande Fratello. Ha lasciato intendere di essere pronto a dire qualcosa che avrebbe potuto costargli l’esclusione: “Con microfono o senza? Come la volete la mia squalifica? Con il microfono acceso o …”.

La frase è rimasta a metà. La regia ha tolto subito l’audio al concorrente e, poco dopo, ha cambiato inquadratura. Le ragioni della scelta non sono note. Una delle ipotesi è che la produzione abbia voluto evitare la messa in onda di espressioni inappropriate, dato che il ballerino aveva appena dichiarato di voler andare incontro alla squalifica.

Nonostante i toni, non è accaduto nulla che giustificasse un’esclusione immediata. Muller è rimasto regolarmente in gioco.

Le scuse di Giulia Provvedi e la tregua in cucina

A riportare la calma sono state le altre concorrenti, che hanno convinto il ballerino a rientrare in Casa. Provvedi si è resa conto di aver esagerato e lo ha raggiunto in cucina per ricucire il rapporto:

“Scusami tanto Andre, non volevo. Giuro che non pensavo che tutto questo ti facesse arrabbiare così tanto. Scusa, era un gioco per me, te lo giuro. Non lo faccio più, te lo prometto”.

Dopo ore di nervosismo e silenzi, Muller ha accettato l’abbraccio dell’amica e si è concesso anche un sorriso. Non ha però rinunciato a un avvertimento: “Scuse accettate visto che sono vere. Però se lo fai un’altra volta non ti parlo più, perché sono molto disturbato”.

L’incidente si è chiuso senza conseguenze disciplinari. Mostra però quanto settimane di convivenza forzata possano logorare la pazienza dei concorrenti: quando la stanchezza si accumula, anche uno scherzo tra amici rischia di trasformarsi in uno scontro.

Il conto alla rovescia verso la finale del 30 novembre

La finale del Grande Fratello Vip andrà in onda lunedì 30 novembre, al termine del 75° giorno, e in quella serata sarà proclamato il vincitore dell’edizione. Fino ad allora gli inquilini dovranno affrontare gli ultimi giorni di convivenza senza nuovi strappi. Dopo lo scontro tra Muller e Provvedi, il ritorno definitivo alla tranquillità non è affatto scontato.