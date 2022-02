Il derby di Milano è andato in scena anche sul palco del Festival di Sanremo. Sangiovanni ha portato per Amadeus un dono “speciale”: si tratta di una sciarpa del Milan che, nemmeno a dirlo, ha un solo significato. Come è noto infatti, i rossoneri hanno sconfitto l’Inter, squadra della quale Amadeus è tifosissimo, per 1-2.

Inutile dire che la reazione del direttore artistico della kermesse è stata immediata.

Inter Milan regalo Sangiovanni, il significato

Il tutto è iniziato con un invito ad Amadeus da parte di Sangiovanni a “chiudere gli occhi”. Il cantante con il microfono in mano ha quindi sorpreso il direttore artistico mettendogli al collo la sciarpa rossonera. Non appena Amadeus ha aperto gli occhi ha gridato sonoramente con un secco “No!”. Da lì si è immediatamente divincolato togliendosi al contempo la sciarpa.

“Eravamo pure in vantaggio per 1-0” ha puntualizzato divertito.

“Speravo che Inter-Milan si giocasse la domenica sera”

Il match Inter-Milan si è svolto alle ore 18.00 di sabato 5 febbraio giusto in tempo per permettere a tifosi e spettatori di assistere anche a Sanremo una volta terminata la partita. Amadeus che, qualche giorno prima era stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, aveva dichiarato:

“Speravo che il derby Inter-Milan si giocasse la domenica sera per tornare a San Siro direttamente da Sanremo, come avevo già fatto due anni fa quando vincemmo, ma pazienza.

La prima mezz’ora lo seguirò in albergo e poi alla tv del camerino, ma il secondo tempo lo perderò per forza! Certamente mi terranno aggiornato su punteggio e risultato finale. Anche se non volessi saperlo, mi arriverebbe alle orecchie comunque prima di salire sul palcoscenico. Se l’Inter vincesse sarebbe un bel regalo, entrerei con un sorriso doppio: per i nerazzurri e per Sanremo. Sarà una serata ricca: prima il pallone, poi la musica”.