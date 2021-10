Come funziona l’integratore sessuale di Gwyneth Paltrow

Dall’impero di Goop sta per arrivare un nuovo prodotto che si preannuncia essere già molto gettonato fra le donne. Si tratta di una pillola naturale, per aumentare il piacere femminile. L’integratore sessuale Gwyneth Paltrow promette infatti di migliorare il desiderio e non solo: vediamo nel dettaglio come funziona.

Integratore sessuale di Gwyneth Paltrow: come funziona

Dopo aver sbancato il web con le candele al profumo di orgasmo e di vagina, Paltrow ha immesso sul mercato il DTF, integratore che sarebbe in grado grado di accrescere la libido femminile. L’ultimo prodotto di Goop, l’azienda statunitense dell’attrice americana, promette alle donne di dare loro “ più piacere, più spesso ” durante il sesso e non solo. Si tratta del DTF, un integratore vegano ideato per incrementare il desiderio sessuale, l’eccitazione e l’umore delle donne.

DTF non è altro che l’acronimo di “Down to fuck” (“Giù a fare sesso”, ndr).

Sull’onda degli integratori per la libido, che negli Stati Uniti stanno avendo una vera e propria un’impennata di consumi, DTF promette di combattere indirettamente stress e ansia quotidiana, cambiamenti ormonali, stanchezza ed età. Sul sito dell’attrice, dove sta per essere lanciato il prodotto, si legge la spiegazione nel dettaglio:

Lo stress e l’ansia quotidiani, le fluttuazioni ormonali e la stanchezza possono avere un impatto sulla libido femminile e sulla salute sessuale. Non ci vergogniamo a dire che volevamo aiuto per cambiare il nostro desiderio sessuale

Per questo la diva di Hollywood ha commissionato ai suoi laboratori di ricerca la creazione di una pillola speciale, che non sarà come il Viagra per gli uomini ma ci si avvicina molto.

Gli ingredienti

La formula che garantirebbe il massimo risultato è la combinazione di tre ingredienti naturali: il fieno greco Libifem in grado di stimolare l’eccitazione femminile; lo shatavari, detto anche “elisir delle donne”, per riequilibrare l’apparato riproduttivo femminile e l’estratto di zafferano capace di aumentare il buonumore.

Per sapere se le promesse saranno rispettate (o tradite), il Premio Oscar suggerisce due mesi di tempo e due pillole al giorno al costo di 55 dollari a confezione. E sul sito le prenotazioni si sono già moltiplicate. L’integratore al momento è venduto nei negozi, che Gwyneth Paltrow ha aperto in America, e sul sito web, ma per ora viene spedito solo entro i confini nazionali. Le donne italiane ed europee più curiose dovranno invece attendere il 2022 per poter testare la pillola del desiderio femminile ideata dalla Paltrow.

Da quando ha fondato il blog Goop è diventata esperta di lifestyle e non perde occasione per dare consigli a tutte le donne che vogliono migliorare la loro vita intima. Sul web e sui social network la notizia del lancio è già diventata virale e Paris Hilton e l’ex Jersey Shore, Jenni JWOWW, hanno commentato entusiaste il post di lancio sulla pagina Instagram dell’attrice.