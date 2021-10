Inder è stato uno studente di canto della classe di Amici 21. La sua canzone “Gola Secca” ha già scatenato non poche polemiche tra la sua insegnante, Anna Pettinelli, che è la stessa che l’ha cacciato via dalla scuola, e il produttore discografico, Rudi Zerbi.

Chi è Inder

Inder nasce nel 2001 in India e arriva in Italia da piccolissimo. In un primo momento i suoi genitori decidono di fermarsi nel Sud d’Italia poi si stabiliscono definitivamente al Nord.

La sua grande passione per la musica e per il canto, lo spingono a presentarsi ai provini di Amici lo scorso giugno e, con sua grande sorpresa, i risultati sono brillanti: li supera tutti.

Inder, il 3 ottobre, dopo aver interpretato il suo brano “Pazzeska” scatenando il pubblico e ottenendo il suo consenso, riconferma la sua maglia e di conseguenza il banco.

Rimane all’interno della scuola di Amici di Maria de Filippi continuando il suo percorso e sognando di arrivare al prossimo serale. Una curiosità sfiziosa è la sua grande amicizia con il cantante rapper e cantautore Ghali.

Inder ad Amici

Il sogno di Inder è quello di diventare un affermato cantante professionista e, lui stesso, lo ha ampiamente e pubblicamente affermato. Ha dichiarato di non sapere suonare nessun tipo di strumento musicale e di farlo in realtà “virtualmente” nella sua testa.

Rudy Zerbi non sembra essere particolarmente contento di Inder anzi, sembra quasi non apprezzare la sua musica, tuttavia, la sua insegnante Anna Pettinelli, lo difende con le unghie e con i denti.

La canzone di Inder: “Gola Secca”

“Gola Secca” è un brano inedito e realizzato totalmente da Inder. Lo ha presentato ufficialmente il pomeriggio della sua ammissione e fin da subito, Zerbi ha manifestato le sue perplessità. Non rispecchia grandi dote canore in lui e non ha nemmeno apprezzato particolarmente il testo della sua canzone.

Vi lasciamo un piccolo estratto della sua canzone che, a quanto pare, i più giovani già la amano:

“Ho la gola secca, dammi un po’ di acqua (3)

dammi un po’ di acqua

dammi un po’ di acqua

Ho la gola secca, dammi un po’ di acqua (3)

dammi un po’ di acqua

dammi un po’ di acqua”