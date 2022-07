Lo scorso 28 giugno l’attrice Neva Leoni è convolata a nozze con il collega Claudio Colica. La location in cui si è svolto il matrimonio purtroppo è andata a fuoco.

Neva Leoni: incendio alle nozze

Neva Leoni e Claudio Colica sono stati protagonisti di un terribile incidente durante le loro nozze: la location in cui i due sposi avevano organizzato il rinfresco infatti è andata a fuoco.

Fortunatamente i due sarebbero riusciti a far spostare i loro ospiti in un’altra location e non ci sarebbero stati feriti. “La location è andata a fuoco. La sto prendendo benissimo”, ha scritto Neva Leoni dopo quanto accaduto, e ancora: “Grazie Casali Santa Brigida per la location stupenda e per aver gestito nel migliore dei modi la più imprevedibile delle catastrofi (…) Ci siamo sposati! Abbiamo combattuto lutti pandemie, varianti, guerre, piogge e incendi e questo ha reso il nostro matrimonio ancora più forte”.

L’amore per Claudio Colica

L’attrice de Il paradiso delle signore e Claudio Colica hanno sempre vissuto la loro vita privata nel massimo riserbo ma di recente l’attrice ha confessato: “Mi fa molto ridere, si crea il lavoro, non si lamenta e ha creato il suo mondo: adesso sta raccogliendo il frutto di ciò che ha seminato”.