Ilary Blasi e il weekend invernale tra moda e divertimento

Un weekend da sogno sulla neve

Ilary Blasi, la celebre conduttrice italiana, ha deciso di trascorrere il weekend dell’Immacolata in una suggestiva località montana, accompagnata dal compagno Bastian Muller e dalla figlia Chanel Totti. La scelta di una fuga sulla neve è un modo perfetto per staccare dalla routine e godere di momenti di relax in famiglia. Lo chalet in cui hanno alloggiato offre una vista mozzafiato, creando un’atmosfera magica per questo fine settimana speciale.

Look invernali da copiare

Durante il soggiorno, Ilary e Chanel hanno sfoggiato look invernali che hanno catturato l’attenzione di tutti. La conduttrice, sempre attenta alle tendenze, ha scelto una tutina nera abbinata a una pelliccia elegante, perfetta per affrontare il freddo senza rinunciare allo stile. D’altra parte, Chanel ha optato per un outfit più sobrio ma altrettanto chic: un golfino nero a collo alto, pantaloncini neri e un blazer oversize grigio decorato con applicazioni di diamantini. Un esempio di come la moda possa essere versatile e adatta a diverse generazioni.

Una serata al Billionaire

Il sabato sera, il gruppo ha deciso di continuare la serata al Billionaire, uno dei locali più esclusivi e rinomati, dove hanno potuto godere di spettacoli ed esibizioni live. La scelta di un ristorante così prestigioso è stata sicuramente un modo per rendere la serata ancora più speciale. Anche Michelle Hunziker, presente nel gruppo, ha optato per un look elegante, indossando un abitino in velluto nero, dimostrando che il nero è sempre una scelta vincente per occasioni di questo tipo. La presenza di queste celebrità ha reso l’atmosfera ancora più glamour, con un mix di divertimento e stile che ha caratterizzato la serata.