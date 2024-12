Una nuova vita in California

Il principe Harry e Meghan Markle hanno preso una decisione che ha suscitato grande interesse: non intendono tornare a vivere nel Regno Unito. La coppia, che ha scelto Montecito, in California, come nuova residenza, ha condiviso le motivazioni dietro questa scelta durante il summit annuale del DealBook a New York. Harry, 40 anni, ha espresso il suo desiderio di rimanere negli Stati Uniti, sottolineando che la sicurezza della sua famiglia è una delle principali preoccupazioni. La vita in California offre loro opportunità che non avrebbero nel Regno Unito, specialmente per i loro figli, Archie e Lilibet.

La sicurezza prima di tutto

Durante l’evento, il Duca di Sussex ha spiegato che la sicurezza è stata una delle ragioni fondamentali per cui lui e Meghan hanno deciso di stabilirsi negli Stati Uniti. La coppia ha vissuto momenti difficili in passato, e la protezione della loro famiglia è diventata una priorità assoluta. Harry ha affermato: “Mi piace molto vivere qui e crescere i miei figli qui”, evidenziando come la California offra un ambiente più sicuro e sereno per la crescita dei bambini. Inoltre, ha menzionato che ci sono molte attività che può fare con i suoi figli, che non sarebbero possibili nel Regno Unito.

Genitorialità e social media

Un altro tema affrontato da Harry durante il summit è stato quello dei social media e del loro impatto sui bambini. Contrariamente a molte opinioni, il principe ha dichiarato di non essere favorevole a un divieto totale dei social media per i più giovani. Secondo lui, questa misura potrebbe generare ulteriori problemi, come conflitti familiari e bullismo. Harry ha sottolineato l’importanza di una maggiore trasparenza e responsabilità da parte delle aziende che gestiscono queste piattaforme, affinché possano essere strumenti utili piuttosto che fonte di disagio. La sua visione della genitorialità si basa su un approccio equilibrato, dove la comunicazione e la comprensione sono fondamentali.