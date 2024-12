Il cambio d’abito segreto di Kate Middleton a Palazzo

Un evento di gala e un cambio di look

Martedì 3 dicembre, Kate Middleton ha accolto l’emiro del Qatar e sua moglie a Londra, partecipando a una serie di eventi ufficiali. La Principessa del Galles ha scelto un outfit rosso granata, in omaggio alla bandiera del Qatar, composto da un cappotto di Alexander McQueen, un cappello coordinato, stivali di Gianvito Rossi e una borsa Chanel. Tuttavia, ciò che è passato inosservato è stato un cambio d’abito avvenuto all’interno del Palazzo, dove Kate ha saputo mantenere il segreto.

Il misterioso cambio d’abito

Durante la visita all’interno del Palazzo, Kate ha sostituito il suo cappotto a doppiopetto con uno a scialle, mantenendo però gli accessori originali. Questo cambio è avvenuto senza che nessuno se ne accorgesse, dimostrando l’abilità della Principessa nel gestire la sua immagine. Gli stivali sono stati sostituiti con delle décolleté in suede, sempre di Gianvito Rossi, ma in un design diverso. La scelta di un abito più leggero all’interno potrebbe essere stata dettata dalla necessità di comfort, considerando le temperature più elevate rispetto all’esterno.

Il protocollo reale e la discrezione

Il protocollo di Corte stabilisce regole rigorose per i membri della Famiglia Reale, inclusa la necessità di non togliere cappotti e giacche in pubblico. Questo ha reso necessario per Kate trovare una stanza privata per il suo cambio d’abito. La decisione di mantenere un look simile, ma con dettagli diversi, ha dimostrato la sua attenzione per le apparenze e il rispetto delle tradizioni reali. La Principessa ha saputo bilanciare eleganza e praticità, un aspetto fondamentale per chi vive sotto i riflettori.