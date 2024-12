Scopri come il Calzaturificio Soldini unisce artigianalità e design contemporaneo per festeggiare un traguardo importante.

Un viaggio nella storia del Calzaturificio Soldini

Nel 2025, il Calzaturificio Soldini festeggerà un traguardo significativo: ottant’anni di attività nel mondo della calzatura. Fondata nel 1945 da Gustavo Soldini e dai suoi fratelli, l’azienda è cresciuta da un piccolo laboratorio a Capolona a un marchio di prestigio internazionale. La storia di Soldini è un racconto di passione, resilienza e innovazione, che ha saputo affrontare le sfide del mercato senza compromettere la qualità artigianale.

Tradizione e innovazione: la nuova sneaker Soldini80

Per celebrare questo importante anniversario, il Calzaturificio ha lanciato la Soldini80, una sneaker che rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e design contemporaneo. Realizzata interamente in Italia con materiali di alta qualità, questa scarpa è il risultato della collaborazione tra Rossano Soldini e il designer Matteo Erbicelli Greco. La Soldini80 è pensata per essere versatile, adatta a ogni occasione, e si distingue per la sua morbidezza e flessibilità.

Un prodotto per il consumatore consapevole

La Soldini80 si posiziona in una fascia medio-alta di mercato, con un prezzo accessibile che varia tra i 169 e i 179 euro. Questo approccio rappresenta una risposta alle attuali dinamiche di mercato, dove i consumatori sono sempre più attenti alla qualità e all’autenticità dei prodotti. La sneaker è già disponibile in 280 boutique di prestigio in Italia e all’estero, riscuotendo un grande successo tra un pubblico variegato, dai giovani adulti agli over 50.

Il futuro del Calzaturificio Soldini

Con l’arrivo della terza generazione, rappresentata da Francesca Soldini, l’azienda continua a guardare al futuro con ottimismo. L’innovazione è al centro della strategia aziendale, con l’introduzione di nuove tecnologie e marchi, come Antica Cuoieria. Rossano Soldini sottolinea l’importanza di mantenere vive le radici italiane, mentre si esplorano nuove idee per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Conclusione: un omaggio all’artigianalità italiana

La Soldini80 non è solo una scarpa, ma un simbolo della tradizione artigianale italiana che si rinnova. Con un design che unisce eleganza e praticità, rappresenta un ritorno all’essenza del “saper fare” italiano. In un’epoca dominata dal fast-fashion, il Calzaturificio Soldini si distingue per la sua autenticità e il suo impegno verso la qualità, continuando a scrivere la sua storia con passione e dedizione.