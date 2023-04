Carlo III sta per diventare Re e il Regno Unito si sta preparando alla cerimonia: anche i souvenir ufficiali sono in vendita e il prezzo è altissimo!

I preparativi per il grande giorno non finiscono più: tra ipotesi sugli outfit dei reali, la scelta della tiara di Kate Middleton, la nascita di cocktail con foglie d’oro, tutto il Regno Unito si sta preparando al giorno in cui Carlo III diventerà Re. Tra le ultime news sull’argomento c’è sicuramente quella che riguarda la vendita di souvenir ad hoc e il prezzo, a quanto pare, è già alle stelle.

I souvenir ufficiali per l’incoronazione di Carlo III: i prezzi sono altissimi

Il Regno Unito si sta preparando al prossimo 6 maggio 2023, giorno in cui Carlo non sarà più “solo” Carlo, ma sarà Re Carlo III. L’incoronazione del nuovo sovrano è attesissima e l’organizzazione sta procedendo nel migliore dei modi. Tutti, nessuno escluso, stanno pensando a come potere contribuire per rendere quel giorno memorabile e ben stampato per il resto della vita dell’Inghilterra. Tra realtà che propongono nuovi drink di lusso, il settore dedicato ai souvenir rimane uno dei più gettonati.

Poiché la cerimonia è pronta ad accogliere a Londra milioni di persone, è stato attivato un vero e proprio commercio di merchandising ad hoc per l’occasione.

I souvenir in questo senso occupano una parte fondamentale e coinvolgono sia la famiglia reale, sia tutte le persone “comuni”, turisti e non.

La collezione ufficiale di souvenir pronta a celebrare l’incoronazione di Re Carlo III è tutta rifinita in oro 22 carati. La linea in questione comprende piatti, bicchieri, portachiavi, calamite, spille e pare proprio che sia un piatto della collezione a essere il più costoso, per altro già sold out sul sito ufficiale.

Si tratta di un piatto in edizione limitata (i pezzi totali sono 1000) commissionato dal Royal Collection Trust per celebrare Re Carlo III e la regina Camilla. Il prezzo del piatto è pari a 195 sterline, che in euro equivale a circa 220 euro.

Il disegno del piatto rappresenta lo stemma reale sorretto da una ghirlanda di foglie di alloro, che storicamente simboleggia la pace. Le foglie di quercia si uniscono agli emblemi nazionali delle quattro nazioni del Regno Unito: cardo, rosa, trifoglio e narciso si trovano all’interno di un nastro intrecciato, immagine della collaborazione tra il re e la regina.

Che cosa sapere sull’incoronazione di Carlo III?

Il 6 maggio 2023 tutto il Regno Unito respirerà aria d’emozione. In quella data, infatti, avverrà qualcosa di incredibile: Carlo III diventerà Re.

Manca sempre meno al grande giorno, perciò facciamo chiarezza su un paio di dettagli importanti.

La cerimonia di incoronazione si svolgerà alle 11:00 all’Abbazia di Westminster. Gli invitati alla cerimonia saranno tantissimi e tutto si svolgerà secondo i piani.

Il percorso di Carlo III prevede diverse tappe a bordo della carrozza d’oro ufficiale, la Gold State Coach, la carrozza storica delle incoronazioni definita “macchina infernale” dalla ormai defunta Regina Elisabetta II. Epiteto dovuto probabilmente alle temperature alte che si vengono a creare al suo interno, ma pare che per la cerimonia di incoronazione di Carlo III, tale carrozza sia stata dotata anche di aria condizionata.

Tutto è quasi pronto, perciò occhi aperti e orecchie tese, che le news quando si tratta della Royal Family sono sempre dietro l’angolo.