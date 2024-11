Un’inchiesta che scuote la monarchia

Negli ultimi giorni, l’attenzione del pubblico si è concentrata su un’inchiesta condotta da Channel Four e dal Sunday Times, che ha rivelato i guadagni milionari della Famiglia Reale britannica. Re Carlo e il Principe William avrebbero accumulato ben 50 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, provenienti da affitti di immobili di proprietà della Corona. Questa cifra, fino ad ora sconosciuta a molti sudditi, è emersa dai documenti sui bilanci della monarchia, sollevando interrogativi su come i membri della Famiglia Reale si sostengano economicamente.

Le entrate immobiliari della Corona

La recente inchiesta ha messo in luce che una parte significativa delle entrate di Re Carlo e del suo primogenito deriva da affitti di terreni e immobili. Quasi 60 milioni di euro sono stati generati grazie alla locazione di proprietà a enti di beneficenza e servizi pubblici, come ospedali e scuole. I ducati di Lancaster e di Cornovaglia, possedimenti storici risalenti al XIV secolo, hanno visto un’espansione notevole nel tempo, trasformandosi in un impero immobiliare che oggi suscita non poche polemiche.

La questione fiscale e le reazioni della Corona

Ciò che ha suscitato maggiore scalpore è la questione fiscale legata a questi guadagni. Infatti, i profitti derivanti da queste attività sono esenti da tassazione e non sono stati inclusi nel rapporto annuale sui bilanci presentati al Parlamento di Westminster. La Crown Estate, il fondo dei beni di famiglia, ha superato quota 1 miliardo di sterline nel 2023, mentre i fondi pubblici ricevuti da Re Carlo sono aumentati a 132 milioni di sterline. La reazione di Buckingham Palace è stata cauta, affermando che gli investimenti rappresentano iniziative commerciali private, nel rispetto della legislazione vigente. Tuttavia, l’inchiesta ha messo in evidenza delle mancanze etiche, portando alla luce elementi che molti cittadini potrebbero ignorare.

Un’immagine da difendere

Per Re Carlo, la questione non è solo economica, ma anche di immagine. Il sovrano è attivamente impegnato a modificare le onorificenze assegnate dalla Corona, cercando di distaccarsi dal passato coloniale dell’Impero britannico. Questo tentativo di modernizzazione e di avvicinamento al popolo potrebbe essere compromesso da queste rivelazioni, che mettono in discussione la trasparenza e l’etica della Famiglia Reale. La monarchia britannica si trova quindi di fronte a una sfida non indifferente, tra la necessità di mantenere la propria immagine e la crescente richiesta di responsabilità e trasparenza da parte dei cittadini.