Pechino Express è un reality show italiano in onda dal 2012 al 2020 su Rai 2 e dal 2022 su Sky Uno e in streaming su Now, adattamento del format belga-olandese Peking Express creato da Ludo Poppe. Quest’anno i vincitori sono I Pazzeschi, vediamo insieme di chi si tratta.

I Pazzeschi: chi sono i vincitori di Pechino Express 2022

I Pazzeschi sono un duo formato da Victoria Cabello e Paride Vitale. Guardiamo più da vicino prima il format della trasmissione, quindi i vincitori di quest’anno.

Il format del programma consiste in una gara tra coppie di conoscenti che possono essere famosi o meno, che si sfidano lungo un percorso per raggiungere una meta prefissata in un viaggio a tappe.

Ogni concorrente dispone esclusivamente di una dotazione minima contenuta in uno zaino e un euro al giorno in valuta locale con cui dovrà soddisfare i suoi bisogni primari. I percorsi sono puntellati da piccole “missioni” che le coppie devono affrontare per poter avanzare nel gioco. A metà del percorso c’è il libro rosso di Pechino Express, che le coppie sono tenute a firmare per attestare il loro arrivo. Qui si svolge la sfida più importante di ciascuna tappa: la prova immunità o prova vantaggio.

La coppia che vince ogni tappa viene premiata con una medaglia a cui sono connessi 5.000 euro in gettoni d’oro da devolvere a un’associazione di beneficienza del posto. Nel corso della cerimonia di premiazione, il conduttore decreta l’ordine di arrivo di tutte le coppie; i vincitori avranno l’onere di scegliere quale delle ultime due coppie arrivate sarà eliminata.

Quest’anno, la vittoria per I Pazzeschi è arrivata al termine di un viaggio di ben 46 chilometri di lunghezza, sviluppandosi tra i grattacieli e le attrazioni di Dubai. Le seconde classificate sono invece Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma E Figlia”, mentre il terzo posto va a “Gli Sciacalli” Aurora Leone e Fru. Tutte coppie genuine e fresche in un’edizione che, per mezzo della sapiente mano di Sky, è riuscita a brillare per merito di un cast tra i più forti di sempre, riprese suggestive e mozzafiato.

Victoria Cabello e Paride Vitale

Victoria Cabello è una famosa conduttrice italiana, nata a Londra il 12 Marzo 1979. È amata dal pubblico locale soprattutto in virtù della sua grande esuberanza e della sua ironia.

La Cabello fece il suo esordio nel mondo dello spettacolo come attrice. Infatti, in seguito a vari corsi di recitazione al CTA di Milano, comparve al fianco di Jerry Calà in “Ragazzi della notte” nel 1995. Successivamente, svolse molta gavetta in tv locali sia italiane che svizzere, per arrivare infine a MTV, dove ha condotto programmi musicali come “MTV Select” e “Hitlist”. Nel 2002 si affermò definitivamente sulla scena televisiva italiana assurgendo al successo grazie a “Le Iene”, ove lavorava come inviata. Dal 2005 al 2008 presentò su MTV “Very Victoria”, late show in cui intervistava importanti personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Iniziò a condurre altresì “Quelli che il calcio” e l’edizione 2006 del “Festival di Sanremo”. Nel 2014 sostituì Simona Ventura come giudice a X Factor. Dopo quest’ultima esperienza, si ritirò per unn po’ dalle apparizioni televisive per problemi di salute, essendo affetta dalla malattia di Lyme.

Paride Vitale è nato il 4 Agosto 1977 a Pescasseruoli, in provincia dell’Aquila. A differenza della Cabello, è poco noto nel mondo dello spettacolo, essendo un personaggio rinomato invece nel contesto della comunicazione, delle pubbliche relazioni e dell’organizzazione eventi nella città meneghina. Laureato in Economia all’Università di Bologna, ha ricoperto ruoli fondamentali fino ad assurgere a quello di manager per Mini e Sky. Tra gli altri marchi storici con cui ha collaborato con la sua Paridevitale Srl, ricordiamo Disaronno, Heineken, Lavazza, H&M e Netflix.

Pazzeschi di nome e di fatto, Paride e Vittoria ci hanno lasciati senza parole per la loro trascinante voglia di fare, conquistando meritatamente la medaglia di Pechino Express 2022.