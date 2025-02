Un ritorno atteso

La band milanese dei Modà, capitanata dal carismatico Kekko Silvestre, si prepara a tornare sul prestigioso palco del Festival di Sanremo nel 2025 con il brano “Non ti dimentico”. Questo ritorno rappresenta non solo un momento di celebrazione per i fan, ma anche una vera e propria rinascita dopo un periodo di pausa che ha visto il frontman affrontare sfide personali significative. La partecipazione a Sanremo è un evento che segna un nuovo capitolo nella storia della band, che ha saputo conquistare il cuore di milioni di italiani con la sua musica pop-rock melodica.

La storia dei Modà

I Modà nascono nel 2002 a Cassina de’ Pecchi, un piccolo comune in provincia di Milano. Fondati da Kekko Silvestre insieme a Matteo Alberti ed Enrico Palmosi, inizialmente si chiamavano Pop Doc. Con il cambio di nome in Modà, ispirato a una discoteca di Erba, la band inizia a farsi conoscere grazie a concerti nei locali del Nord Italia. Il loro primo EP, “Via d’uscita”, esce nel 2003, ma è con l’album “Ti amo veramente” del 2004 che ottengono la loro prima grande visibilità, partecipando a Sanremo Giovani nel 2005.

Successi e riconoscimenti

Il vero successo arriva nel 2011, quando i Modà partecipano al Festival di Sanremo con il brano “Arriverà”, classificandosi al secondo posto. Questo brano anticipa l’uscita dell’album “Viva i romantici”, che diventa un vero e proprio fenomeno, rimanendo in vetta alle classifiche per cinque settimane e vendendo oltre 480.000 copie. La band continua a sfornare successi, come “Gioia” e “Passione maledetta”, consolidando la loro posizione nel panorama musicale italiano. Tra i loro brani più amati ci sono “La notte”, “Come un pittore” e “Sono già solo”.

Un percorso personale e artistico

Kekko Silvestre, il volto della band, ha una storia personale affascinante. Fin da piccolo, mostra una grande passione per la musica, iniziando a suonare il pianoforte a soli cinque anni. La sua carriera musicale decolla quando viene notato da un produttore televisivo, portandolo a formare ufficialmente i Modà. La sua musica è caratterizzata da testi che parlano di amore e vita, toccando le corde del cuore dei suoi ascoltatori. Dopo un periodo di pausa a causa di difficoltà personali, tra cui la depressione, Kekko sembra aver ritrovato la sua strada, pronto a tornare sul palco con rinnovata energia.

Il futuro dei Modà

Il 2025 si prospetta un anno ricco di emozioni per i Modà, che non solo parteciperanno a Sanremo, ma si esibiranno anche a San Siro per “La notte dei romantici”, un evento che promette di essere indimenticabile. Con un pubblico già entusiasta e quasi sold out, la band è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, continuando a emozionare e a far sognare i suoi fan. La musica dei Modà è un viaggio che continua, e il loro ritorno a Sanremo è solo l’inizio di una nuova avventura.