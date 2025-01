I Modà e il loro legame con Sanremo

I Modà, una delle band più amate della scena musicale italiana, sono pronti a tornare sul prestigioso palco del Festival di Sanremo nel 2025. Con una carriera che ha segnato la musica pop rock italiana, il gruppo capitanato da Francesco Kekko Silvestre ha un forte legame con il Festival, avendo già partecipato in diverse edizioni, conquistando il pubblico con le loro emozionanti performance. Quest’anno, i Modà presenteranno una nuova canzone intitolata Non ti dimentico, una ballata romantica che promette di toccare il cuore di tutti.

Il significato di ‘Non ti dimentico’

La nuova canzone dei Modà, Non ti dimentico, è una riflessione profonda sull’amore e sul coraggio di andare avanti. Gli artisti stessi hanno condiviso il significato del brano sui social, sottolineando come dimenticare sia difficile, ma a un certo punto della vita sia necessario avere il coraggio di lasciarsi alle spalle ciò che non serve più. “Siamo molto contenti di tornare su questo palco per cantare l’amore, una cosa di cui oggi abbiamo molto bisogno”, hanno dichiarato. La canzone non è solo una celebrazione dell’amore, ma anche un invito a trovare la forza di affrontare i momenti difficili.

Il ritorno dei Modà sul palco dell’Ariston

La prima serata di Sanremo 2025 vedrà i Modà esibirsi con Non ti dimentico, e non vedono l’ora di condividere questa nuova emozionante ballata con il pubblico. Con una carriera che ha visto il gruppo ottenere numerosi riconoscimenti, tra cui il disco di diamante, i Modà continuano a scrivere pagine importanti nella storia della musica italiana. La loro partecipazione al Festival non è solo un ritorno, ma un momento di celebrazione per tutti i fan che li hanno seguiti nel corso degli anni. Durante la serata delle cover, i Modà si esibiranno anche con l’amico Francesco Renga, portando sul palco una nuova interpretazione della canzone Angelo.

Un viaggio musicale che continua

Dal loro esordio nel 2002, i Modà hanno saputo conquistare il cuore del pubblico con brani indimenticabili come La notte e Come un pittore. L’album Viva i romantici ha segnato un punto di svolta nella loro carriera, vendendo oltre 450mila copie e consolidando la loro presenza nel panorama musicale italiano. Con ogni nuova canzone, i Modà riescono a toccare le corde più profonde delle emozioni umane, e Non ti dimentico non farà eccezione. La band è pronta a scrivere un nuovo capitolo della loro storia, e i fan non possono fare a meno di essere emozionati per ciò che verrà.