TikTok è il social media delle tendenze. L’ultimo trend che sta spopolando sulla piattaforma riguarda la moda. Si tratta di un paio di jeans metallizzati argento di Zara, che nel giro di poco hanno letteralmente catturato l’attenzione di migliaia e migliaia di utenti.

La tendenza dell’inverno 2023? I jeans argento di Zara

Online sono già sold out e TikTok è ricco di video haul in cui si mostrano in tutta la loro lucentezza fashion. Si tratta del nuovo paio di jeans argento di Zara, la nuova tendenza per la stagione inverale del 2023.

Facendo un salto sul sito ufficiale del brand, scopriamo che il modello in questione è un modello mid rise – straight – full lenght ed è descritto come un jeans a vita media con tessuto effetto incerato in cinque tasche.

La chiusura del jeans è frontale con cerniera e bottone metallico.

Il prezzo dei jeans argento è di 45,95 €, ma attualmente il prodotto si trova in sconto a 19,95 € (un – 56% di sconto!), tanto che il prezzo super conveniente lo ha reso non più disponibile in pochissimo tempo.

Online i jeans sono abbinati a un body total black con scollatura a V e boots neri extra bold, ma come si possono abbinare per l’inverno 2023?

Come abbinare i jeans argento di Zara: consigli e idee

Sicuramente il jeans argentato dà nell’occhio; non è comune infatti scegliere una tonalità così particolare per un paio di jeans, ma la moda è anche creatività e la creatività, quando si tratta di tendenza, non va mai in vacanza.

I vari video diffusi su TikTok mostrano look più casual a look più particolari, ma tendenzialmente i colori più gettonati sono il bianco, il beige, il marrone e tutta quella palette chic fatta di toni soft. Si punta soprattutto a un mood cittadino abbastanza casual, magari scegliendo un bel maglione beige dal collo alto e un blazer oversize lasciato aperto sopra. Ai piedi spopolano le sneakers, se bianche tanto meglio; in questo modo il contrasto con l’argento renderà tutto l’outfit ancora più luminoso.

Sono diversi gli utenti di TikTok che hanno voluto osare un po’ di più, andando alla ricerca di abbinamenti meno semplici e decisamente più di impatto. Se, dunque, state ricercando qualcosa che rimanga ancora più impresso di quanto non faccia già l’argento dei jeans, provate ad abbinarvi un maglione coloratissimo. Jeans argento, maglioncino fluo e stivaletti neri con tacco (o di un altro colore, dipende dai vostri gusti): la vera tendenza è osare.

Avete una serata più elegante e volete trovare qualcosa che si abbini alla perfezione con i vostri jeans argento? Ottimo, la soluzione ve la offre anche Zara stessa. Provate ad abbinare all’argento dei jeans una bella camicetta nera, magari anche con qualche trasparenza velata. Sopra una giacca lasciata aperta e ai piedi un paio di stivaletti o scarpe con il tacco. Il nero è sempre un’ottima soluzione quando si tratta di eleganza e raffinatezza, perciò non sbaglierete mossa.

L’argento illumina e rende l’outfit sempre e comunque originale; non vi resta che scegliere in che mood sfoggiarlo.