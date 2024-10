Scopri come Heidi Klum celebra Halloween con stile e originalità, tra costumi sorprendenti e look audaci.

La passione di Heidi Klum per Halloween

Heidi Klum, la celebre top model tedesca, è conosciuta non solo per la sua bellezza e il suo talento nel mondo della moda, ma anche per la sua straordinaria passione per Halloween. Ogni anno, la Klum si trasforma in una vera e propria icona di questa festività, regalando ai suoi fan costumi sempre più sorprendenti e originali. La sua creatività e il suo spirito giocoso l’hanno portata a guadagnarsi il soprannome di “Regina di Halloween”, un titolo che porta con orgoglio.

Un look total orange per anticipare la festa

In attesa del 31 ottobre, Heidi ha deciso di omaggiare la sua festa preferita con un look total orange che ha catturato l’attenzione di tutti. Indossando un cappotto arancione con maxi maniche a sbuffo e pantaloni coordinati, la Klum ha dimostrato ancora una volta di saper giocare con i colori e le tendenze. Sotto il soprabito, ha scelto un maglioncino nero a collo alto, perfetto per affrontare il freddo autunnale di New York. Le scarpe slingback arancioni firmate The Attico hanno completato un outfit vivace e audace, che riflette la sua personalità esuberante.

Costumi iconici e trasformazioni sorprendenti

Negli anni, Heidi Klum ha sfoggiato una serie di costumi memorabili, da Jessica Rabbit a un inquietante verme. La sua capacità di reinventarsi ogni anno è straordinaria e ha reso le sue feste di Halloween eventi attesi da tutti. La Klum ha dichiarato di amare Halloween perché permette alle persone di liberarsi delle proprie insicurezze attraverso i costumi. Con l’aiuto del suo team di esperti, riesce a trasformare le sue idee più folli in realtà, creando look che lasciano il pubblico senza parole. La sua passione per il travestimento non è solo un modo per divertirsi, ma anche un modo per esprimere la propria creatività e il proprio stile unico.