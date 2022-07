Impossibile che non abbiate ascoltato almeno una volta questa canzone in radio, in televisione, o a maggior ragione sui social come Instagram o TikTok. As It Was, primo singolo di Harry Styles estratto dal suo terzo studio album da solista dopo l’esperienza One Direction, è letteralmente ovunque.

Il pezzo è il primo tassello del nuovo percorso artistico dell’artista britannico, che con il suo nuovo disco ha voluto puntare ad un sound che mai ci si saremmo aspettati di ascoltare da parte sua, con evidenti reference al rock anni ’70 e ’80 in particolare.

Significato di As It Was Harry Styles

Nel testo della canzone l’artista sembra rivolgersi a sé stesso. Secondo i fan, si tratta di una riflessione sulla sua carriera e su come la sua vita sia profondamente rivoluzionata dopo il successo.

Come recita il testo, niente sarà più com’era una volta.

Nel pezzo si percepisce anche un certo senso di solitudine vissuto dall’artista, ma allo stesso tempo la sua voglia di isolarsi dal mondo.

Audio As it was Harry Styles

Testo As It Was Harry Styles

[Intro]

Come on, Harry, we wanna say goodnight to you

[Verse 1]

Holdin’ me back

Gravity’s holdin’ me back

I want you to hold out the palm of your hand

Why don’t we leave it at that?

Nothin’ to say

When everything gets in the way

Seems you cannot be replaced

And I’m the one who will stay, oh-oh-oh

[Chorus]

In this world, it’s just us

You know it’s not the same as it was

In this world, it’s just us

You know it’s not the same as it was

As it was, as it was

You know it’s not the same

[Verse 2]

Answer the phone

“Harry, you’re no good alone

Why are you sitting at home on the floor?

What kind of pills are you on?”

Ringin’ the bell

And nobody’s coming to help

Your daddy lives by himself

He just wants to know that you’re well, oh-oh-oh

[Chorus]

In this world, it’s just us

You know it’s not the same as it was

In this world, it’s just us

You know it’s not the same as it was

As it was, as it was

You know it’s not the same

[Bridge]

Go home, get ahead, light-speed internet

I don’t wanna talk about the way that it was

Leave America, two kids follow her

I don’t wanna talk about who’s doin’ it first

[Outro]

(Hey)

As it was

You know it’s not the same as it was

As it was, as it was

Traduzione As it was Harry Styles

dai, Harry, vogliamo darti la buonanotte!

Mi trattiene

La gravità mi trattiene

Voglio che mi porgi il palmo della tua mano

Perché non lasciamo le cose così?

Nulla da dire

Quando tutto si mette in mezzo

sembra che non puoi essere sostituita

e io sono quello che rimarrà, oh oh oh oh

In questo mondo, siamo solo noi

Sai che non è più come era

In questo mondo, siamo solo noi

Sai che non è più come era

com’era, com’era

Sai che non è più la stessa cosa

Rispondi al telefono

“Harry, non stai bene solo

perché sei seduto per terra da solo?

Che pasticche ti sei preso?”

Suona il campanello

e nessuno sta venendo ad aiutare

Il tuo paparino vive per conto suo

vuole solo sapere che stai bene, oh oh oh oh

In questo mondo, siamo solo noi

Sai che non è più come era

In questo mondo, siamo solo noi

Sai che non è più come era

com’era, com’era

Sai che non è più la stessa cosa

Via a casa, fallo, internet ad alta velocità

Non voglio parlare di com’erano una volta le cose

Lascia l’America, due bambini la seguono

Non voglio parlare di chi lo sta facendo per primo

(Hey)

com’era

Sai che non è più la stessa cosa

com’era, com’era