Hair routine: i migliori rituali di bellezza per la chioma

L'hair routine è un trattamento indicato per la chioma a base di prodotti come sieri, maschere e shampoo specifico.

La chioma è parte integrante della bellezza femminile e, per trattarla nel modo migliore, si ha bisogno di prodotti specifici. Un trattamento come l’hair routine è l’ideale per la chioma in quanto aiuta a proteggerla nel modo migliore possibile con prodotti mirati. Vediamo quale usare e le caratteristiche.

Hair routine

Il cuoio capelluto è una parte molto importante della bellezza e salute dei capelli. Proprio come la pelle del viso e il trattamento di skincare, anche la chioma necessita di prodotti che siano specifici e ben mirati. L’hair routine ovvero la routine per i capelli, copnsiste in trattamenti e procedimenti quotidiani efficaci per dei capelli sani e salutari.

Sono sempre di più coloro che si stanno adoperando per la scelta di prodotti che siano mirati per una chioma idratante e purificante al tempo stesso. Un nuovo trend sta spopolando e prende il nome di skinification che riguarda appunto la salute del cuoio capelluto e del capello, in generale, adottando un approccio molto simile alla skincare.

Grazie a un trattamento come l’hair routine, è possibile avere una chioma che sia ben curata, lucente, forte e luminosa nel modo giusto. Per questa ragione, sono sempre di più i prodotti come i sieri, i tonici e le maschere che vanno a idratare il cuoio capelluto purificandolo. Scegliere prodotti ben specifici permette di evitare quelli eccessivate dannosi e nocivi che non fanno bene alla chioma.

Hair routine: da dove cominciare

Si punta così a un approccio che sia molto più delicato e naturale in modo da avere una chioma forte e folta. Per quanto riguarda i prodotti hair routine, si punta decisamente al siero per capelli, considerato un alleato di bellezza della chioma. Sono formule acquose e leggere che aiutano a penetrare in profondità nel capello massaggiando nel modo giusto il cuoio capelluto.

Sono sieri che hanno vari benefici dal momento che idratano, regolano il sebo in eccesso, proteggendo anche da fattori esterni e dal colore. Sono poi a base di una serie di elementi come acido ialuronico che previene la secchezza, idratando il capello. Altri sono a base di vitamina C ed E che combattono i radicali liberi, in quanto ricchi di antiossidanti.

Alcuni sieri per capelli da usare nell’hair routine sono invece a base di estratti vegetali come acqua di cocco, Omega 3 e 6 che rinforzano il capello miglioando così la salute dal momento che contengono nutrienti come le vitamine che agiscono direttamente sulla chioma. Tutti questi prodotti si applicano sul capello asciutto o bagnato.

Alcuni di questi prodotti si assorbono rapidamente e non hanno bisogno di essere risciacquati. Alcuni prodotti come il siero per capelli aiutano a prevenire la rottura del capello ed evitare che possano cadere. Sono poi indicati per quelle chiome che subiscono stress o sono particolarmente fragili od opachi.

Hair routine: prodotti Amazon

Sono prodotti disponibile con varie offerte e promozioni sul noto e-commerce dove basta cliccare sull’immagine per visualizzare tutti i dettagli del prodotto. Qui sotto abbiamo stilato una classifica con i migliori prodotti, tra maschere e shampoo, di hair routine scelti tra i più desiderati ed efficaci per la chioma.

1)L’Oréal Paris Elvive routine completa Dream Long

Un kit che comprende una serie di prodotti come shampoo, balsamo, wonder water, maschera e siero termoprotettore per capelli lunghi, lisci e danneggiati. A base di cheratina vegetale e olio che nutrono il capello rinforzandolo e ammorbidendolo. Una formula adatta per ogni capello a base di elementi e componenti naturali.

2)Biopoint hair booster

Un attivatore concentrato per i capelli che idrata e protegge il capello dando la luminosità e lo splendore alla chioma. Si basa su un componente come l’acido ialuronico che protegge la fibra capillare dalla piastra e da altri fattori. Una formula da applicare con maschera e shampoo che fortifica il capello.

3)Maternatura lozione stimolante capelli

Una lozione per capelli a base di estratto di caffè che contrasta la caduta del capello insieme ad altri componenti naturali come estratto di avena, ortica e limone. Un prodotto di origine italiana che permette di avere capelli maggiormente forti, folti e vigorosi evitando che possano cadere.

Nel trattamento hair routine non manca poi il detox capelli che li libera dai residui di sebo e di sporco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.