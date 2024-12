Il ritorno di Guillermo Mariotto

Dopo una settimana di attesa e incertezze, Guillermo Mariotto è ufficialmente tornato nella giuria di Ballando con le stelle. Il noto stilista venezuelano, che ha fatto parte del programma per ben 18 anni, ha fatto il suo ingresso in studio con un mazzo di fiori, simbolo di una riconciliazione tanto attesa. La sua assenza, avvenuta in modo inaspettato, aveva lasciato i fan e i colleghi in uno stato di confusione, ma ora sembra che la situazione si sia risolta.

Un gesto inaspettato e le sue conseguenze

La scorsa settimana, Mariotto aveva abbandonato il bancone dei giurati senza fornire spiegazioni, un gesto che Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha definito “grave”. In seguito a un consulto con la Rai, è stato deciso di non allontanarlo definitivamente, ma di dargli un “cartellino giallo”. Questo provvedimento ha suscitato diverse reazioni, ma è chiaro che la rete ha voluto dare una seconda possibilità a un professionista che ha contribuito in modo significativo al successo del programma.

Le scuse di Mariotto

Durante il suo rientro, Guillermo ha espresso il suo dispiacere per quanto accaduto, sottolineando di aver vissuto un momento di particolare difficoltà emotiva. “Mi sono sentito male con tutto lo stress e quello che nella mia vita mi stava succedendo”, ha dichiarato, scusandosi pubblicamente con Milly, la Rai e il suo affezionato pubblico. La sua sincerità ha toccato i cuori di molti, e i baci e gli abbracci scambiati con la conduttrice hanno segnato un momento di riconciliazione che ha emozionato i telespettatori.

Un futuro luminoso per Ballando con le stelle

Con il ritorno di Mariotto, il programma di Rai1 si prepara a riprendere il suo corso, continuando a intrattenere il pubblico con le sue esibizioni e le sue emozioni. La giuria, ora completa, promette di offrire giudizi sempre più incisivi e coinvolgenti, mantenendo alta l’attenzione su uno dei talent show più amati della televisione italiana. La storia di Guillermo Mariotto è un esempio di come anche i momenti di crisi possano trasformarsi in opportunità di crescita e rinnovamento.