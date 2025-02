Un cambiamento inaspettato per Gucci

Il mondo della moda è in fermento dopo l’annuncio della separazione tra Gucci e il suo direttore creativo, Sabato De Sarno. Questa notizia, diffusa dal gruppo Kering, proprietario del marchio, ha colto di sorpresa molti appassionati e addetti ai lavori. De Sarno, che ha ricoperto il ruolo di direttore creativo per due anni, ha presentato la sua prima collezione solo nel settembre 2023. La sua visione creativa, caratterizzata da un’estetica sartoriale e da un uso audace dei colori, ha cercato di distaccarsi dal massimalismo del suo predecessore, Alessandro Michele.

La Milano Fashion Week e il futuro di Gucci

La Milano Fashion Week di febbraio si avvicina e, nonostante l’assenza di De Sarno, il brand continuerà a brillare. La sfilata della collezione Autunno/Inverno 2025, prevista per il 25 febbraio, sarà presentata dall’Ufficio Creativo della Maison. Questo cambiamento segna un momento cruciale per Gucci, che dovrà affrontare la sfida di mantenere la propria identità mentre si prepara a una nuova era. La scelta di non rivelare immediatamente il successore di De Sarno lascia aperte molte domande sul futuro del marchio e sulla direzione creativa che prenderà.

Le parole di gratitudine e il legame con il passato

In una nota ufficiale, Stefano Cantino, CEO di Gucci, ha espresso la sua gratitudine a De Sarno per il suo impegno e la sua dedizione. Anche Francesca Bellettini, Deputy CEO di Kering, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dal direttore creativo uscente, evidenziando come abbia contribuito a rafforzare l’identità del marchio. De Sarno, dal canto suo, ha condiviso un messaggio toccante sui social media, ringraziando il suo team e sottolineando l’importanza della passione e della dedizione nel mondo della moda.

La fine della collaborazione con De Sarno non è solo un cambiamento per Gucci, ma un riflesso delle dinamiche in continua evoluzione nel settore della moda. Con l’attenzione rivolta alla prossima sfilata, tutti gli occhi saranno puntati su come il marchio affronterà questa transizione e quali nuove visioni creative emergeranno. La moda è un campo in cui l’innovazione è fondamentale, e Gucci ha sempre dimostrato di saper rimanere al passo con i tempi, anche nei momenti di cambiamento.