Arriva GreenApes! Un’app che premia chi ha a cuore il pianeta. Unendoti alla community e compiendo delle azioni ecosostenibili otterrai dei punti che potrai trasformare in premi! Scopriamo cos’è e come funziona!

GreenApes app cos’è?

Nata nel 2012, la GreenApes, è il prodotto di una startup, fondata da Gregory Erve, Renato Orsato e Francesco Zingales.

Questo portale, accessibile sia dai desktop che dai smartphone, è il primo esperimento social nato per spingere l’utente a compiere delle azioni ecosostenibili e premiarlo, rendendolo partecipe di un gioco tutto green. Lo stesso amministratore delegato ha affermato:

Ero in Svezia con il mio socio e ci arrovellavamo sui risultati di una ricerca: lo studio mostrava l’interesse della gente a una quotidianità a basso impatto, ma sottolineava anche la fatica di tradurre questa volontà in gesti. C’è un gap tra desideri e realtà e il nostro progetto vuole colmarlo.

La piattaforma GreenApes, combina incentivi morali, sociali ed economici per stimolare e gratificare chi ha già iniziato questo percorso ecosostenibile e chi ancora deve intraprenderlo. In pratica, una volta scaricata l’app, si crea il proprio profilo social e si entra a far parte di una giungla dentro una comunità di gorilla. Inizia il gioco! La piattaforma ha diverse prove collegate a tre R: RIDUCI-RIUSA-RICICLA. Ogni azione virtuosa fa accumulare i punti, i Bankonut, che poi si convertono in sconti, esperienze e premi.

Le tre prove

La prima challenge è quella che ha come obiettivo quello di ridurre C02. Come si fa? Basta scegliere di spostarsi una mobilità sostenibile, quindi spostarsi in bici, con i mezzi pubblici oppure a piedi. Aggiunge Gregory Erve:

Anche qui la nostra app ti aiuta, visto che è collegata con le funzioni contapassi e con altre applicazioni di salute, che ti mostrano subito i risvolti positivi della scelta.

Anche mangiare ha un impatto ambientale. Infatti, una dieta sana e sostenibile potrebbe far risparmiare fino a 2,9 kg di CO2 a persona. Proprio per questo bisognerebbe scegliere alimenti biologici e a km zero e ridurre l’uso della carne rossa.

La seconda challenge è quella del “riusa” o upcycling. In questo caso parliamo del mondo della moda che ha un impatto molto forte sull’ambiente. Infatti, l’industria della moda produce circa il 10% dell’emissioni di CO2 e milioni di microfibre dei tessuti di capi sintetici vengono rilasciati negli oceani. Cosa fare? Prediligere le fibre naturali, acquistare capi vintage o second-hand e dare una nuova vita ad un capo! In questo modo si può ridurre il consumo di materie prima e di energia, riduce l’inquinamento e le emissioni di gas serra.

La terza challenge è quella del riciclo. Sicuramente ogni giorno abbiamo tantissimi barattoli e tubetti da smaltire. Quest’app ti insegna a smaltirli nel modo corretto infatti Gregory Erve dice:

Anche questa gara è semplice perché la nostra app è collegata con Junker, che scannerizza il codice a barre presente su ogni prodotto e ti dice, per esempio, dove buttare il tappo e la boccetta del fondotinta.

Le noci di cocco

Come abbiamo detto i punti accumulati posso essere convertiti in veri e propri buoni acquisto. Grazie ai Bankonut si può accedere ad agevolazioni, esperienze, sconti e premi offerti da realtà locali e aziende online. Un modo per ringraziare chi si impegna verso un futuro più sostenibile. Inoltre, si potranno donare i propri punti per sostenere progetti ambientali e sociali.

Scarica GreenApes e diventa protagonista della green R-evolution!