Grande Fratello Vip: quando inizia, orari e dove vederlo

Tra pochissimi giorni si aprirà di nuovo la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip, arrivato alla sua settima edizione. Alfonso Signorini è pronto per questa nuova avventura, insieme a tutti i protagonisti che ha scelto.

Grande Fratello Vip: quando inizia

Sembrano passati pochi giorni da quando Jessica Selassié ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip, eppure la porta rossa sta ufficialmente per essere riaperta. La casa più spiata d’Italia è pronta per accogliere i nuovi protagonisti della settima edizione. Il reality condotto da Alfonso Signorini sta per tornare, con nuovi concorrenti, nuovi opinionisti e tantissimi colpi di scena. Mediaset ha svelato ufficialmente la data di inizio del Grande Fratello Vip, che aprirà la sua settima edizione lunedì 19 settembre 2022.

Anche quest’anno il reality show andrà in onda con un doppio appuntamento, il lunedì e il giovedì, a partire dalle 21.40 su Canale 5.

Grande Fratello Vip: i concorrenti della settima edizione

Da chi sarà composto il cast della settima edizione del Grande Fratello? Per il momento è difficile rispondere a questa domanda in modo certo. Ci sono solo indiscrezioni e voci di corridoio, che da tempo parlando di una possibile partecipazione dell’attrice Brenda Asnicar e dell’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese.

Si è parlato anche di Gigliola Cinquetti e Manuela Arcuri. Secondo altre voci potrebbero entrare la showgirl Eleonora Cecere o l’ex ballerino di Amici Tony Aglianò. Si parla anche di Rita Dalla Chiesa e Vera Gemma. Per il momento si tratta solo di ipotesi, almeno fino a qualche ora fa, quando sembra essere stato svelato ufficialmente il cast di questa edizione.

I concorrenti scelti dovrebbero essere: Carolina Marconi, Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Pamela Prati, Sofia Giaele De Dona, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Sara Manfuso, Gegia, Cristina Quaranta, Giovanni Ciacci, Edoardo Donnamaria, Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Attilio Romita, Amaurys Perez e Luca Salatino. Anche quest’anno il reality show sarà presentato da Alfonso Signorini, che ha scelto di avere al suo fianco due opinioniste d’eccezione, Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti.

Grande Fratello Vip 7: quanto durerà la settima edizione e dove vederla

I telespettatori sono pronti per una nuova maratona televisiva che durerà diversi mesi. Sembra che la settima edizione del Grande Fratello Vip durerà almeno fino a maggio 2023, con un numero imprecisato di puntate. Potrebbero, però, esserci dei cambi programmazione, dei prolungamenti o delle modifiche nella distribuzione delle puntate live. Lo scorso anno ci sono stati molti cambiamenti nel corso della sesta edizione e non sono esclusi anche quest’anno. Sicuramente non sarà facile per i protagonisti rimanere chiusi nella casa per tutti questi mesi. Sarà una prova difficile, ma il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa porterà questa avventura. Le puntate andranno in onda in doppio appuntamento il lunedì e il giovedì in prima serata su Canale 5, a partire dal 19 settembre, subito dopo Striscia la Notizia. Chi non avrà modo di seguire la diretta potrà recuperare le puntate in streaming su Mediaset Infinity.