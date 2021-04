Consigli di stile su come indossare la gonna con le scarpe basse, il nuovo trend di mezza stagione.

Gonna e scarpe basse: come indossare la combo

La gonna un tempo richiamava il tacco. Oggi, fortunatamente, la moda è cambiata e si pensa sì allo stile, ma anche alla praticità.

Proprio per questo, per la gioia di molti, si potranno riporre i tacchi più scomodi nella scarpiera e rispolverare tutte quelle calzature acquistate per la loro comodità.

Una delle combo più glam di sempre, che sta conquistando milioni di cuori, è quella formata da gonna e scarpe basse. Non ci sono limiti alla fantasia e il segreto per trovare l’outfit perfetto è quello di provare e mixare diversi stili e materiali.

Ecco quindi alcuni look su come indossare la gonna con le scarpe basse in diverse occasioni.

Casual

Per un look fresco, frizzante ed estremamente primaverile, la combo perfetta è quella formata da gonna lunga, leggera con stampa floreale e sneakers. Le migliori sono quelle in tela, in stile Superga. Nella parte superiore si sposa molto bene un top, ma anche una semplice camicia in lino. Il tocco glam? I calzini visibili, ancora meglio se in una fantasia particolare.

Sportiva

Per un look super sportivo, il segreto è scegliere una minigonna svolazzante, da abbinare a delle sneakers. Nella parte superiore è perfetta una felpa, ma anche un maglioncino leggero può dare un bel tocco di stile.

Elegante

Elegante ma senza perdere la comodità? È possibile indossando una bella gonna leggera con ai piedi delle mules. I toni su cui puntare per andare sul sicuro? Quelli chiari, dal bianco sino al beige. E per rendere l’outfit più personale si può aggiungere uno smanicato.

Rock

Per chi ama lo stile rock anche durante la bella stagione, non può rinunciare all’accoppiata gonna e anfibi. Via libera dunque all’outfit formato da T-shirt nera con stampe, gonna a fantasia animale e stivali ai piedi. Per rendere il tutto più colorato e primaverile non resta che indossare una giacca in pelle, rigorosamente non nera, super di tendenza.