Figlia di Maria Grazia Cucinotta e del marito Giulio Violati, Giulia Violati si è laureata il 16 ottobre 2022 alla LUISS in Economia e Management.

Scopriamo insieme qualcosa in più sulla giovane ragazza: che cosa sappiamo di lei?

Giulia Violati: chi è la figlia di Maria Grazia Cucinotta?

Stessi lineamenti della madre, stesso colore di capelli e stessa bellezza: Giulia Violati è l’unica figlia di Maria Grazia Cucinotta e dell’imprenditore Giulio Violati. Sapevate che quando era piccolina Giulia Violati era identica al padre? Proprio a causa di questa enorme somiglianza i due genitori hanno deciso di chiamarla come il padre, ma al femminile.

Con il passare degli anni, però, la somiglianza è andata sempre più spostandosi verso la madre e oggi Giulia Violati pare essere la sua stessa identica fotocopia.

Tuttavia, a differenza di quest’ultima, la giovane ragazza ha sempre voluto rimanere lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo, preferendo di gran lunga lo studio e altre passioni che non comprendono telecamere e registi. In passato ha lavorato a un piccolo ma importante progetto insieme a Maria Grazia Cucinotta: si trattava del cortometraggio Teen, dedicato alla lotta contro il bullismo. Giulia Violati nonostante la sua oggettiva distanza dal mondo della televisione, si è però mostrata molto propensa a lavorare al progetto in questione, tanto che Teen è nato proprio da una sua idea, legata purtroppo a una sua brutta esperienza vissuta quando aveva solamente 6 anni.

È stata l’unica volta in cui Giulia Violati si è mostrata davanti alle telecamere.

Nata a Roma il 9 settembre 2001 sotto il segno della Vergine, Giulia Violati ha oggi 21 anni. Dopo la maturità ha scelto di intraprendere il percorso universitario, iscrivendosi alla LUISS e frequentando la facoltà di Economia e Management. Si laurea il 16 ottobre 2022 e la stessa Maria Grazia Cucinotta, per l’occasione, ha voluto condividere con tutte le persone che la seguono una carrellata di fotografie che la ritraggono insieme a lei e al marito Giulio, sorridente ed emozionata:

Oggi Giulia si è laureata con 110 e lode. Quante emozioni belle, di quelle che ti riempiono gli occhi di lacrime felici e il cuore di una felicità assoluta. Grazie amore di mamma, io e papà ti amiamo.

Così l’attrice messinese ha voluto esprimere la sua felicità per il bel traguardo raggiunto dalla figlia e nonostante la riservatezza che ha sempre mostrato nei confronti della famiglia e delle sue situazioni personali, questa volta l’orgoglio ha superato qualsiasi cosa.

Giulia Violati è molto legata alla sua famiglia e prova anche molto riserbo nel parlare e mostrare frame della sua vita privata. Non a caso, infatti, il suo profilo Instagram esiste ma è privato; una scelta probabilmente dettata dalla forte volontà di non buttarsi sotto gli occhi di chiunque e di volere continuare a vivere la propria vita con serenità totale e senza bisogno di mostrarsi al mondo intero.

Ora che il grande traguardo della laurea è stato raggiunto, Giulia Violati è prontissima per lanciarsi nel mondo del lavoro e per aprire tutte le porte che vorrà: in bocca al lupo!