In molti la ricorderanno ad Amici, dove ha trionfato. A tanti sono rimaste impresse le sue doti canore e il suo inconfondibile sorriso. Giulia Ottonello continua a fare musica e a maturare grandi ambizioni. Tra i suoi sogni c’è Sanremo: tuttavia, per il 2022 non è stata selezionata e ha affidato ai social il suo sfogo.

Giulia Ottonello esclusa da Sanremo

Nonostante siano passati circa 20 anni, Giulia Ottonello resta per i fan la straordinaria vincitrice della seconda edizione di Amici.

Continua a fare musica, che è per lei una passione profonda trasformata in professione. Giulia cerca di farsi conoscere al grande pubblico e Sanremo resta per lei un sogno speciale. Lo ha raccontato sui social, dove si è sfogata per non essere riuscita a raggiungere l’obiettivo tanto desiderato.

Giulia Ottonello esclusa da Sanremo: il suo racconto

Dopo i Jalisse, che si sono sfogati davanti all’ennesima esclusione dal Festival di Sanremo, anche Giulia Ottonello ha confidato il suo stato d’animo.

La cantante, infatti, ha rivelato di aver presentato due brani in vista della nuova edizione della kermesse. Tuttavia, le sue canzoni sono state scartate e non sarà in gara.

Giulia Ottonello esclusa da Sanremo: lo sfogo

“In queste ultime settimane sono stata poco presente nei miei social.

Mi spiace per chi mi segue. È un periodo impegnativo, giorni articolati. Mi è anche fulminato il computer e attendo mi chiamino per andarlo a ritirare. Ma soprattutto ho avuto bisogno di qualche giorno per elaborare un po’ il fatto di non essere stata presa neanche quest’anno per il Festival di Sanremo. Sono la prima a mantenere un atteggiamento di grande volontà e perseveranza nella vita di tutti i giorni, soprattutto nel mio lavoro che come sapete amo tanto. Ogni tanto però anche io ho bisogno di qualche giorno di silenzio“, ha svelato.

Poi ha tenuto a sottolineare: “I ben 2 brani proposti a Sanremo 2022, sono due brani bellissimi, due canzoni a cui tengo molto… Sarò di parte ovviamente, ma è quello che penso. Quindi sappiate che da buona leonessa barcollo ma non mollo mai. E ovviamente i due brani usciranno ugualmente”.