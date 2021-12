La mamma di Christian Stefanelli, alias Turbo Jr di Amici, ha annunciato via social il tragico lutto da cui sarebbe stata colpita la sua famiglia.

Christian Stefanelli: il lutto

Attraverso un post sui social la madre di Christian Stefanelli, giovanissimo concorrente di Amici, ha annunciato il tragico lutto da cui, in queste ore, sarebbero stati colpiti lei e la sua famiglia.

“Caro amore mio mi hai spezzato il cuore oggi, soffro tantissimo, un dolore indescrivile. Angelo mio buon arcobaleno. Joy amore mio ti amo e ti amore per sempre, piccolo mio. Non mi rassegnerò. Facilemente, la vita è così ingiusta. Joy il mio cuore soffre tantissimo, un giorno ci rincontreremo in cielo. La tua mamma”, ha scritto la donna postando alcune immagini del suo cane, Joy, diventato a tutti gli effetti un membro della sua famiglia.

Il concorrente di Amici al momento non ha rotto il silenzio sulla questione e sembra da escludersi un suo possibile ritorno a casa visto che a breve dovrà focalizzarsi sul serale del programma tv.

Christian Stefanelli: chi è

Christian è approdato ad Amici con il nome di Turbo Jr e ben presto è diventato uno dei concorrenti più amati di questa edizione del talent show. Ha 18 anni ed è oroginario di Bergamo.

Ad Amici ha portato le sue due specialità: l’hip hop e la breakdance. In passato Turbo Jr ha presto parte al talent show One Shot e lui stesso ha rivelato di essere legato alla sua fidanzata (di cui però non si conosce il nome).

Christian Stefanelli: la madre

In queste ore in tanti tra i fan del cantante hanno inviato i loro messaggi di solidarietà a sua madre. Christian è sempre stato molto legato alla mamma, che è stata la prima a instillare in lui l’amore per il ballo (fin da quanto era bambino).