Un Natale all’insegna dello stile

Giulia De Lellis, la celebre influencer e imprenditrice, ha scelto di festeggiare il Natale con un tocco di eleganza e originalità. Dopo aver concluso i suoi impegni lavorativi a Milano, è volata a Roma per trascorrere le festività con la sua famiglia. In questo periodo dell’anno, la De Lellis ha deciso di sfoggiare una nail art che riflette perfettamente l’atmosfera natalizia, puntando su tonalità di rosso che evocano calore e gioia.

Un anno di successi e nuovi amori

Il 2024 si preannuncia come un anno di grandi soddisfazioni per Giulia, non solo dal punto di vista professionale con il suo brand AUDRER, ma anche nella vita privata. Dopo una serie di relazioni, ha ritrovato l’amore con il rapper Tony Effe. La coppia, molto affiatata, ha già deciso di convivere, dimostrando che i sentimenti possono fiorire anche dopo momenti difficili. Questo Natale, trascorreranno le festività circondati da amici e familiari, alternando momenti tra Roma e Milano.

Nail art: il rosso protagonista delle festività

Per celebrare il Natale, Giulia ha scelto una nail art che non passa inosservata. Il rosso, simbolo di passione e festività, è il colore predominante delle sue unghie, con sfumature che si adattano perfettamente a qualsiasi outfit, dal più casual al più elegante. Questa scelta non solo riflette il suo stile personale, ma è anche un’ottima ispirazione per tutte le donne che vogliono sentirsi speciali durante le festività. La nail art di Giulia è un invito a esprimere la propria personalità attraverso dettagli che fanno la differenza.

In un periodo in cui la moda e la bellezza si intrecciano con le tradizioni, la De Lellis dimostra che è possibile essere alla moda anche durante le festività. La sua nail art è un perfetto esempio di come piccoli dettagli possano arricchire un look e rendere ogni momento speciale. Che si tratti di una cena in famiglia o di una festa con amici, il rosso sulle unghie è un must-have da replicare anche per la notte di Capodanno!