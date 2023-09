Gioielli: significato e linguaggio simbolico

I gioielli non sono solo accessori preziosi belli da vedere, ma sono caratterizzati da un significato intrinseco che vale la pena di conoscere. Che si tratti di uno zaffiro, di un diamante, di uno smeraldo, di un bracciale in oro o di una collana di perle, ognuna di queste proposte è portatrice di un ricordo e di un pensiero, che di volta in volta può consistere in un sentimento o in una promessa che diventano concreti e reali attraverso i gioielli stessi. Fra un gioiello e il mondo interiore di ognuno di noi c’è un fil rouge che merita di essere studiato, dal punto di vista comunicativo ed emotivo. Amuleti, pietre preziose e gioielli, infatti, sono dei messaggeri contraddistinti da un linguaggio simbolico speciale: da conoscere in modo particolare se si ha intenzione di effettuare un acquisto, per sé o per un regalo destinato a una persona a cui si vuol bene.

Il valore comunicativo dei gioielli

Grazie a un gioiello, ognuno di noi ha la possibilità di svelare qualcosa di sé ogni volta che lo si indossa. Un gioiello, per esempio, può fungere da ornamento, nel caso in cui venga utilizzato come elemento prettamente decorativo, finalizzato a trasmettere armonia e bellezza, al fine di esprimere un codice improntato alla maternità e alla dolcezza. La sensibilità deriva dalla scelta di pietre molto luminose, magari accostate a gioielli che vantano un design raffinato e allo stesso tempo creativo. In altri casi, i gioielli possono essere contraddistinti da una funzione di trofeo: il loro valore simbolico, in tale circostanza, ha a che fare con il prestigio, con il successo e con il potere. Si tratta di realtà che possono essere espresse attraverso un gioiello in platino o in oro, magari reso ancora più evidente dall’aggiunta di una o più pietre preziose molto costose o appariscenti.

Quando il gioiello è sinonimo di seduzione

Non di rado, i gioielli possono essere sfoggiati anche per essere usati come arma di seduzione. In tale eventualità, sono simbolo di eleganza e di fascino: è quel che avviene con gioielli decisamente appariscenti grazie alla loro luminosità, in grado di mettere in evidenza una particolare parte del corpo, che si tratti delle mani, della scollatura o del volto. E poi ci sono i gioielli che servono a ostentare senza paura e senza timidezza la bellezza, quasi si fosse vanitosi come un pavone che apre la ruota. Un gioiello può essere indossato, in maniera più o meno conscia, per mettere in risalto il prestigio di cui si gode o di cui si pensa di godere, anche se in fondo lo scopo è quello di nascondere delle paure o delle insicurezze per colpa delle quali non ci si sente all’altezza delle aspettative altrui.

Acquistare un gioiello per un regalo

Non di rado, capita di comprare un gioiello non per indossarlo ma per regalarlo a un’altra persona. Per essere certi di scegliere l’accessorio giusto, è necessario prima di tutto riflettere per capire quali sono i sentimenti che si nutrono nei confronti della persona che dovrà ricevere il dono e analizzare le emozioni che ne derivano. Di certo esiste un legame che merita di essere preso in considerazione: quindi occorre valutare che cosa ci si propone di trasmettere attraverso un regalo particolare come un gioiello. Una collana, per esempio, può essere un dono romantico, ma non è detto che possa essere regalata unicamente alla propria partner. Per esempio, può essere scelta in qualità di idea regalo per un familiare o per un’amica. In ogni caso ci si rende protagonisti di un gesto non eccessivamente impegnativo, con il quale si può far sempre bella figura.

Quando conviene regalare un anello

Al contrario, un anello – per quanto di piccole dimensioni – è foriero di un significato simbolico di notevole potenza. Esso, infatti, è sinonimo di romanticismo e quindi di amore: spesso è il simbolo di una promessa eterna. Nel caso in cui si abbia in mente di regalare un accessorio un po’ meno impegnativo, dunque, si può pensare di far riferimento a un bracciale, gioiello che fa della versatilità il proprio punto di forza. Esso, infatti, ha un significato simbolico per certi versi ibrido, a metà strada tra un anello e una collana. Quindi, donare un bracciale può chiamare in causa un amore romantico, ma non per forza: si può trattare più semplicemente di un legame profondo, un rapporto stretto e intimo, che magari dura da tanto tempo.

Il valore degli orecchini come regalo

Nella rassegna dei gioielli che si possono regalare vanno menzionati anche gli orecchini, che rappresentano una delle tipologie di accessorio che vengono donate più di frequente. Essi, infatti, non sono latori di uno specifico messaggio affettivo o addirittura amoroso, e proprio per questo motivo possono essere scelti per una ricorrenza speciale, come per esempio un compleanno. A seconda dei casi, gli orecchini possono essere raffinati ed eleganti oppure eccentrici e giocosi: la selezione del modello giusto, dunque, andrà ponderata in funzione del tipo di messaggio che ci si propone di comunicare.

Le pietre preziose

Anche le pietre preziose sono contraddistinte da un valore simbolico. Così, se il rubino è sinonimo di un amore molto profondo e intenso, con una connotazione passionale, lo smeraldo viene considerato sinonimo di felicità e di armonia. Una citazione è doverosa ovviamente per il diamante, e non solo perché si tratta della pietra preziosa più famosa di tutte. È simbolo, con la sua luminosità, di purezza e di un amore eterno, all’interno di una coppia o anche in un contesto familiare.