I gioielli, l’accessorio più prezioso per una scelta di stile

Ci sono gioielli perfetti per valorizzare il look di una donna, renderla felice e raggiante, illuminarle il volto e l’incarnato. Gioielli che si adeguano allo stile, regalando un tocco decisamente personale.

Sentirsi belle è un diritto inalienabile e un gioiello è in grado di fare la differenza. Un monile di tendenza esercita un fascino intenso, dona un mondo di emozioni ed eleganza, rendendo originale anche l’outfit più convenzionale. La scelta di un gioiello ci consente di esprimere la nostra personalità, sicuramente molto più di un abito.

Bracciali, collane, anelli, orecchini dallo stile ricercato permettono di giocare con i colori delle pietre, brillare di luce propria ma, soprattutto, offrono un’occasione unica laddove l’idea è quella di indossare un ornamento inconfondibile e raffinato, di forte impatto come quelli proposti dai gioielli Rue des Mille, punto di forza della Gioielleria Patricia Papenberg, disponibili online su patriciapapenberg.com/rue-des-mille.

Gioielli stilosi, componente essenziale del look

Ci sono gioielli che in fatto di stile sono passati alla storia. Parliamo di perle naturali e gioielli firmati provenienti da tutto il mondo, autentiche rarità come i monili preziosi della Principessa Margaret o quelli appartenuti a Elizabeth Taylor.

Oggi lo stile ineguagliabile di un gioiello fa rima con personalizzazione, ed è al contempo sinonimo di creazioni artistiche e artigianali. Sono le soluzioni che hanno contribuito a fare grande il settore dell’oreficeria italiana, capitanato dalle famiglie che hanno dato corpo ai brand più prestigiosi, capaci di raccontare attraverso gli ornamenti tante piccole e grandi storie.

Parliamo di gioielli iconici, dalle linee morbide e ricercate, nati dalla cura dei dettagli, dalla scelta dei materiali pregiati e dal lavoro minuzioso di mani esperte. Braccialetti, charms, anelli, collane, orecchini ci consentono di indossare un sogno, letterine, croci, cuori sono perfetti per ogni occasione. Per chi ama i gioielli da portare al dito la scelta di un anello Rue des Mille ha un significato profondo, anche se non è la conseguenza diretta di una dichiarazione d’amore.

Lo stile più attuale ci consegna catene in grado di farci sognare e collane sautoir da portare in versione multifilo, e ornate da perle o ciondoli. Tornano con decisione gli orecchini chandelier, soprattutto per chi ama uno stile importante e sfolgorante, e gli orecchini maxi, impreziositi da pietre preziose e perle. Chi vuole osare colloca ai lobi i maxi earring che, seppur eccessivi, sono in grado di impreziosire qualsiasi look.

A regalare stile ai gioielli contribuiscono i punti luce, perfetti su girocolli, bracciali e orecchini. Per chi è alla ricerca di uno stile elegante e sofisticato non possono mancare le perle. Se la scelta ricade su una proposta di tendenza sono perfette le croci, un classico intramontabile soprattutto se proposte in oro giallo o bianco, semplici oppure adornate da pietre colorate, zirconi o brillanti.

Quando trendy è sinonimo di personalizzazione e creazioni uniche

Le passerelle della moda a New York hanno acceso i riflettori su una proposta dallo stile eccentrico, ispirato agli anni Ottanta e ai giochi di luce. Londra ha puntato sui gioielli retrò, con orecchini dalle forme curvilinee. A Milano invece hanno dominato i gioielli che esaltano il look, con soluzioni come i maxi orecchini dai colori accesi di Giorgio Armani, i bracciali che si sposano agli abiti animalier tratteggiati da Fausto Puglisi, sino ai bijoux color bronzo disegnati da Alberta Ferretti.

Mixare, abbinare e sovrapporre: la tendenza più attuale in tema di gioielli, perfetta per esaltarne lo stile

La tendenza più attuale in tema di gioielli considera gli abbinamenti e le sovrapposizioni in grado di esaltare lo stile di un monile. Oggi il pregio più importante di un gioiello è quello di farsi apprezzare e di far stare bene chi lo indossa. I gioielli diventano un vero punto di forza per accendere anche il look più spento, regalando scintille di luce e colore. L’immaginazione corre veloce e si intreccia alle tante proposte e alla capacità dei gioielli di combinarsi e di interpretare un sentimento.