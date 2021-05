I glutei sono uno degli inestetismi maggiormente critici del fisici del punto delle donne che puntano su qualsiasi metodo per averli sodi e tonici. Oltre a una maggiore attenzione all’alimentazione, bisogna anche dedicare del tempo alla ginnastica per glutei in modo da rassodarli. Ecco gli esercizi da fare.

Ginnastica per glutei

Quando si parla di allenamento ognuno ha le proprie abitudini, ma il lato B merita un discorso a parte dal momento che sono diversi gli esercizi da eseguire per rassodare questa zona. Fare ginnastica per i glutei è molto importante in modo da mantenere in forma quella che è considerata una delle zone più sensuali sia per uomini che donne.

Si tratta di una attività che non richiede l’ausilio di particolari attrezzi o strumenti, ma per ottenere importanti risultati basta semplicemente tanta volontà e costanza se si vogliono ottenere risultati adeguati. I glutei sono muscoli che vengono allenati praticando diversi sport: dal nuoto al ciclismo, sino al tennis, calcio, ecc.

Per coloro che vogliono migliorare la tonicità dei glutei e renderli ancora più sodi, si consiglia di optare per degli esercizi di ginnastica che siano specifici, quali slanci posteriori o laterali che è possibile abbinare o alternare sia alla versione in piedi che quella a carponi. Come in ogni esercizio, sia prima che dopo l’allenamento è fondamentale lo stretching in modo da evitare infortuni e strappi muscolari.

La ginnastica per glutei si può fare sia in palestra, ma anche tra le mura domestiche e per ottenere ancora più risultati, si consiglia di abbinare la corsa, cyclette, lo step, la camminata a passo spedito in modo da avere un lato b da fare invidia.

Ginnastica per glutei: esercizi

Gli esercizi di ginnastica per glutei sono davvero tanti, ma i migliori, in base anche al parere degli esperti del settore, sono gli squat e gli affondi che permettono di avere un lato b che sia tonico e sodo. Agli squat è possibile anche apportare delle varianti in modo da poter allenare tutti i muscoli dei glutei e trarne maggiore beneficio. Gli squat sono considerati uno degli esercizi più efficaci e completi quando si tratta di rassodare i glutei.

Nel momento in cui si esegue un esercizio di ginnastica per glutei come lo squat, la posizione deve essere sempre corretta, con la schiena ben diritta. Bisogna poi eseguirli stando molto attenti e concentrati in modo da svolgerli in totale sicurezza per massimizzare i risultati. Si possono anche seguire i diversi tutorial o video online che spiegano come eseguirli correttamente.

Tra i migliori esercizi per glutei da fare a casa, vi è anche il bridge, ovvero il ponte. Un esercizio che allena sia i glutei, ma anche la schiena e gli addominali. Stando in posizione supina, bisogna sollevare le ginocchia e le anche. Gli addominali devono essere contratti in modo da non causare troppo dolore alla schiena.

Per ottenere un lato b tonico, è importante è importante eseguire il maggior numero di ripetizioni per sentire che i muscoli stanno lavorando bene e intensamente. Si tratta di una ginnastica che è consigliabile fare almeno tre volte a settimana per ottenere risultati efficaci e utili.

