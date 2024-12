Un appuntamento da non perdere

Il 15 dicembre si preannuncia come una data da segnare sul calendario per tutti gli appassionati di televisione e cultura. Che tempo che fa, il celebre programma condotto da Fabio Fazio, torna con una puntata ricca di ospiti straordinari. L’appuntamento è fissato per le sul NOVE e in streaming su NOVE.tv e discovery+. La serata promette di essere un mix perfetto di intrattenimento, musica e riflessione, con la presenza di figure di spicco come Gianni Morandi e Angela Merkel.

Gianni Morandi: un simbolo della musica italiana

Gianni Morandi, fresco di festeggiamenti per i suoi 80 anni, sarà uno degli ospiti principali della serata. Con oltre 60 anni di carriera alle spalle, Morandi è un’icona della canzone italiana, capace di emozionare generazioni intere. Durante la puntata, avrà l’opportunità di raccontare il suo straordinario percorso artistico e di presentare il suo ultimo album, L’Attrazione, che include un brano in collaborazione con Jovanotti. Non mancherà di esibirsi dal vivo, come da tradizione per gli ospiti musicali del programma, regalando al pubblico un momento di pura magia musicale.

Angela Merkel: riflessioni su un’era di cambiamenti

Un altro grande protagonista della serata sarà Angela Merkel, ex cancelliera tedesca e figura centrale della politica europea per oltre un decennio. La sua presenza nello studio di Che tempo che fa rappresenta un evento unico, poiché offrirà un’intervista esclusiva in cui condividerà momenti chiave della sua carriera e riflessioni sull’attualità e sul futuro dell’Europa. La sua esperienza e il suo punto di vista saranno senza dubbio un valore aggiunto per la puntata, permettendo al pubblico di approfondire temi di grande rilevanza.

Un mix di cultura e intrattenimento

Ma Che tempo che fa non è solo un talk show: è un vero e proprio spazio di incontro tra cultura, attualità e comicità. Oltre ai due ospiti di punta, la serata vedrà anche la partecipazione di Mahmood, che ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera e presenterà nuovi progetti. Inoltre, Edoardo Prati porterà il suo sguardo originale su temi di grande interesse, mentre Michele Serra offrirà il suo editoriale arguto e ironico per rileggere i fatti della settimana. Non mancherà il divertimento con Che tempo che fa – Il Tavolo, dove risate e discussioni si intrecciano in un’atmosfera scanzonata.

Non perdere neanche un minuto

Se non puoi essere davanti alla TV, non preoccuparti! Che tempo che fa è disponibile anche in streaming su NOVE.tv e discovery+, permettendoti di seguire la puntata ovunque tu sia. E se desideri rivivere i momenti migliori, potrai rivedere i video della puntata direttamente online. Preparati per una serata indimenticabile, ricca di emozioni e spunti di riflessione, con due ospiti d’eccezione che sapranno catturare l’attenzione di tutti.