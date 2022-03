Lungo sfogo social per Gianmaria Antinolfi. L’ex concorrente del GF Vip 6 ha perso la pazienza e ha condiviso con i fan il suo pensiero in merito alla relazione con Federica Calemme. L’imprenditore napoletano ha messo le cose in chiaro e spera di non ricevere più le “solite domande“.

Gianmaria Antinolfi: sfogo su Federica Calemme

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme hanno iniziato la loro relazione nella Casa del GF Vip e, anche se non hanno riscosso un grande successo, sono diversi i fan che si sono affezionati a loro. Nelle ultime ore, l’imprenditore napoletano ha postato sui social uno sfogo dal sapore amaro. Si è detto stanco di sentirsi rivolgere sempre le stesse domande e di leggere notizie false sulla sua vita privata. Ha esordito:

“Facciamo una cosa, così quelli che dicono cavolate si mettono l’anima in pace e la smettono di mettere ansie inutili a chiunque. Anche perché poi io di conseguenza devo ricevere 100 volte al giorno la stessa domanda. Io apprezzo da morire tutti voi e vi ringrazio per tutto il supporto e l’affetto che mi e ci date, ma ho sempre detto anche quando ero al GF che purtroppo io non sono una persona estremamente social, anche se penso di esserlo il giusto in realtà, perché penso che in tutto nella vita ci voglia equilibrio, anche nell’uso di IG o di qualsiasi altro strumento social”.

Lo sfogo di Gianmaria sorprende i fan

Gianmaria ha sottolineato che la sua settimana è impegnata per gran parte del tempo con il lavoro, motivo per cui non trascorre tutto il suo tempo sui social. Allo stesso tempo, anche Federica ha la sua professione da mandare avanti. Questo, però, non significa che i due non stiano più insieme o che ci sia stato un tradimento che li ha allontanati. Antinolfi ha dichiarato:

“La mia giornata, durante la settimana, si svolge per lo più in azienda o in viaggio o in riunione con altri manager o clienti, niente di interessante da condividere e soprattutto aspetti abbastanza riservati trattandosi di lavoro e di aziende. Fede d’altra parte in questo momento ha la sua vita a Napoli e deve star lì per lavoro. Nonostante questo proviamo a vederci ogni volta che riusciamo, sabato scorso non dovevamo vederci eppure ci siamo incontrati a metà strada a Roma. Se la domenica pubblichiamo una storia insieme e poi torniamo entrambi alle nostre città o lavori come facciamo solo poche ore o il giorno dopo a non stare più insieme? Non prendiamo in giro nessuno ve lo assicuriamo”.

Gianmaria e Federica: un amore riservato

Antinolfi e la Calemme sono una coppia, non prendono in giro nessuno e preferiscono viversi piuttosto che postare i loro incontri sui social. E’ questo che l’imprenditore napoletano ha voluto mettere in chiaro. Quando lui e Federica non si incontrano si sentono al telefono, ma non per questo devono postare vita, morte e miracoli. Insomma, “ognuno vive la sua storia a modo suo“. Gianmaria ha concluso: