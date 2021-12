La nuova e bellissima concorrente del GF Vip si chiama Federica Calemme, e non è un volto nuovo della TV. Il suo passato è in RAI.

Chi è Federica Calemme, la nuova concorrente del GF Vip: l’ingresso nella Casa

Federica Calemme, napoletana di 26 anni, entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip durante la serata di venerdì 17 dicembre.

Non è la prima volta che compare in TV, molti di voi la ricorderanno per aver partecipato a “Miss Italia” e per aver vinto il premio come “Miss Tv Sorrisi e Canzoni” nel 2017 oltre ad aver partecipato a “Ciao Darwin” e soprattutto aver fatto la professoressa a “L’Eredità“.

Chi è Federica Calemme, la nuova concorrente del GF Vip: il passato da Miss

Come anticipato Federica è nata nel 1996 e va quindi per i 26 anni.

Alta un metro e settanta, ha occhi e capelli castani. Inizia a fare la modella molto giovane, quando aveva appena 13 anni e non aveva ancora iniziato a studiare nel liceo linguistico dove poi si diplomerà. A 18 anni sbarca a “Miss Italia” e da quel momento inizia con le sue apparizioni televisive.

Chi è Federica Calemme, la nuova concorrente del GF Vip: la televisione

Federica inizia da “Ciao Darwin” per poi passare in RAI nel cast di “Stasera tutto è possibile“, sotto la conduzione di Stefano De Martino.

La svolta arriva però a fianco di Flavio Insinna, come professoressa dell’amatissimo programma “L’Eredità” in onda su RAI Uno, per la stagione 2019-2020.