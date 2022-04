Giacomo Urtis è pronto a approdare nel cast di Supervivientes? Secondo indiscrezioni il chirurgo dei vip, dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip, sarebbe stato scelto per prendere parte al reality show spagnolo.

Giacomo Urtis a Supervivientes

Sono sempre più insistenti le indiscrezioni che vorrebbero Giacomo Urtis a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, che prenderà il via dal 21 aprile su Telecinco.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e quindi per saperlo non resta che attendere la messa in onda del programma. Per Urtis non si tratta della prima volta in un reality show e per ben due volte è stato “guest star” del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, conquistando l’affetto del pubblico da casa.

Giacomo Urtis: la vita privata

Il chirurgo dei vip ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata ma nell’ultima edizione del GF Vip ha fatto discutere per una presunta liaison con un uomo famoso che molti hanno creduto essere Fabrizio Corona.

“Io non sono sempre stato gay. Ho avuto anche delle donne in passato, con una ci siamo sposati. Sarà che vengo da una famiglia in cui non si poteva parlare nemmeno di omosessualità. Poi un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia”, ha dichiarato Urtis, e ancora: “Mi ripetevo ‘eppure è lui, io lo conosco’ mi giro e gli dico ‘ciao io sono Giacomo’, lui mi dice ‘ciao e io sono em…’, ho lasciato la tipa che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui”.