Chi è Giacomo Bolognini, il professionista riservato che sta accanto a Laura Torrisi?

Nel panorama mediatico di novembre 2026 una foto pubblicata su Instagram ha messo al centro dell’attenzione un nome poco conosciuto: Giacomo Bolognini. L’attore e conduttrice Laura Torrisi ha condiviso un’immagine della loro vacanza a Sesto, in Trentino-Alto Adige, accompagnata dalla didascalia “Inaspettatamente”. Il gesto ha suscitato curiosità sulla vita dell’uomo che, al di là delle luci della ribalta, conduce una carriera consolidata nel mondo della finanza.

Il profilo professionale di Giacomo Bolognini

Residente a Firenze, Giacomo Bolognini è un consulente finanziario di circa cinquanta anni, nato negli anni ’70. Dal 2017 lavora per Banca Mediolanum, gruppo che lo ha premiato nello stesso anno con il riconoscimento Best Performer dell’anno. Il suo ruolo consiste nell’assistere clienti privati nella gestione patrimoniale, ma Bolognini è anche un fervente sostenitore dell’educazione finanziaria per i più giovani, ritenendo fondamentale introdurre i concetti di risparmio e investimento fin dall’infanzia.

Premi e riconoscimenti

Il titolo di “Best Performer” ha valorizzato la sua capacità di raggiungere obiettivi di vendita e di costruire relazioni di fiducia. Da allora la sua reputazione è cresciuta all’interno della banca, rendendolo uno dei consulenti più ricercati da chi desidera un accompagnamento personalizzato nel mondo degli investimenti.

La relazione con Laura Torrisi: come è nata

Prima di incontrare Laura, Giacomo era stato sposato con Virginia, una unione da cui si è separato diversi anni fa e che lo ha lasciato padre di una bambina, più giovane della figlia di Laura, Martina. Dopo la separazione, il professionista è rimasto single fino al 2026, quando i due si sono incrociati durante un viaggio a Sesto (Trentino-Alto Adige). L’attrice, nata a Catania il 7 dicembre 1979 sotto il segno del Sagittario, ha pubblicato la foto della vacanza con la frase “Inaspettatamente”, aggiungendo che l’amore le è capitato quando meno se lo aspettava. Giacomo ha commentato il post dichiarandosi “profondamente innamorato”.

Laura Torrisi, oltre a essere nota per la sua partecipazione a Miss Italia (finalista 1998) e per la carriera di attrice in film e fiction Mediaset, ha attraversato diverse relazioni pubbliche. Dopo la rottura con Leonardo Pieraccioni (convivenza 2007-2014), aveva ufficializzato nel 2017 una storia con il pilota di rally Luca Betti, durata poco più di un anno. Recenti indiscrezioni l’hanno accostata al cantante Antonio Aiello, senza conferme. Con Pieraccioni mantiene tuttora un rapporto amichevole.

Curiosità e stile di vita di Giacomo Bolognini

Al di là del lavoro, Giacomo Bolognini è un appassionato di sport. Pratica regolarmente tennis e segue con entusiasmo le partite di calcio, tifando per la Fiorentina, squadra della sua regione d’origine. Attento all’alimentazione, predilige uno stile di vita sano e bilanciato. I viaggi hanno sempre avuto un ruolo importante nella sua vita; ha visitato numerosi paesi sia con Amici sia, fino a qualche anno fa, con la famiglia.

La sua presenza sui social è minima: il profilo Instagram è privato e mostra pochi contenuti, confermando la sua natura riservata. Questa discrezione si sposa con la sua attitudine professionale, dove la privacy del cliente è una priorità.