Kimi Antonelli torna a Bologna: scopri cosa ha ordinato per cena, il suo piano per Imola e il colore stravagante che sceglierà per i capelli.

Il giovane pilota italiano Andrea Kimi Antonelli è atterrato all’aeroporto Marconi di Bologna alle 18:15, subito dopo la conferma del titolo mondiale di Formula 1. La gioia per la conquista non è l’unica emozione: il campione vuole ritrovare il calore di casa, la cucina della madre e, prima di ripartire per il Gran Premio di Londra, decidere un look che possa accompagnarlo in pista.

Il ritorno è stato segnato da un semplice desiderio: una buona tagliatella preparata da Veronica, la mamma. “Non vedo l’ora di sedermi a tavola con la famiglia”, ha confessato, aggiungendo che il primo pasto sarà fondamentale per ricaricare le energie dopo le intense giornate di gara in Messico e Brasile.

Il ritorno a Bologna e il desiderio di celebrare a tavola

Il volo di ritorno è stato più di un semplice spostamento geografico; è stato un momento di riconnessione con le radici. Dopo aver guadagnato la certezza matematica del titolo a Monza, Antonelli ha voluto festeggiare con chi lo ha sempre sostenuto. «Le tagliatelle di casa sono il modo più vero per celebrare», ha dichiarato, sottolineando l’importanza di un pasto tradizionale per un atleta abituato a una vita frenetica.

Le tagliatelle di Veronica: un rituale familiare

Veronica, nota per la sua pasta fresca, prepara le tagliatelle con un sugo di pomodoro rustico, pomodori locali e una spolverata di parmigiano. Il piatto rappresenta per Kimi un legame con la città di Bologna, la sua terra natale, e con la tradizione gastronomica emiliana. Mentre la famiglia si riunisce intorno al tavolo, il giovane campione ha l’occasione di riflettere sul futuro, sul prossimo Gran Premio e sul desiderio di chiudere la stagione in modo spettacolare.

Le ultime sfide: Imola e il desiderio di una gara finale in patria

Con la conferma del titolo, la lotta per il podio è ancora aperta in tre gare: Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Antonelli ha espresso il desiderio di terminare la stagione a Imola, l’unico circuito italiano rimasto in calendario. «Sarebbe un sogno vedere l’ultimo giro a casa, davanti ai tifosi che ci hanno sostenuto fin dal primo kart», ha affermato. Il futuro immediato prevede la partenza per gli Stati Uniti, ma la speranza di un finale in Imola aggiunge un’ulteriore motivazione al suo calendario.

Capelli a metà rossoblù e tricolore: il nuovo look per la Mercedes

Oltre al cibo, Antonelli ha una decisione di stile da prendere. Prima del Gran Premio di Londra, dove indosserà la cuoia della Mercedes, il giovane pilota ha promesso di tingere i capelli. L’idea è di creare una divisione a metà: da una parte un rossoblù che richiama i colori della Virtus Bologna, dall’altra il tricolore italiano, simbolo della sua identità nazionale.

«Devo scegliere in fretta, domani riparto per l’Inghilterra», ha scherzato, aggiungendo che la scelta sarà un modo per “divertirsi” e per “marcare” la fine di una stagione storica. Il nuovo look sarà visibile anche durante le interviste in stampa, suscitando curiosità tra i fan e i media.

Con la squadra Mercedes pronta a supportarlo, Kimi guarda al 2027 con l’ambizione di replicare il successo di quest’anno. Le tagliatelle di casa, il sogno di chiudere a Imola e i capelli a metà colore diventano simboli di una vittoria che va oltre la pista, per includere la famiglia, la città e l’identità personale.