Una straordinaria esposizione di abiti storici, dal glamour di Sophia Loren a quello di Beyoncé, che unisce moda e cinema sotto l’egida del Made in Italy.

Il museo Zurab Tsereteli di Tbilisi ha aperto le porte a “Fashion Frames: where style becomes cinema”, una mostra che celebra l’incontro tra due mondi apparentemente diversi ma profondamente legati: la moda italiana e il cinema internazionale. L’inaugurazione, avvenuta l’11 novembre 2026, è stata accompagnata da una serata musicale e da una masterclass dedicata al rapporto tra abbigliamento e grande schermo.

Fashion Frames: dettagli dell’esposizione

Curata da Stefano Dominella, Ambasciatore del Made in Italy, la mostra ospita 35 capi storici realizzati per alcune delle figure più celebri del cinema e della musica. Ogni abito è stato selezionato per la sua capacità di veicolare eleganza, artigianalità e creatività, valori insiti nel design italiano. Tra gli indumenti esposti troviamo vestiti indossati da Sophia Loren, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman, ma anche creazioni più recenti per icone come Beyoncé, Julia Roberts e Scarlett Johansson.

Icone del grande schermo e della musica

Il percorso espositivo ricompone momenti memorabili: il classico tubino nero che ha reso leggendaria Audrey Hepburn in “Colazione da Tiffany”, il completo scintillante indossato da Beyoncé durante il suo concerto di metà 2000, e l’abito da sera disegnato per Monica Bellucci nella pellicola “La vita è bella”. Ogni pezzo è accompagnato da foto d’archivio, video e schede tecniche che illustrano i tessuti, i ricami e le tecniche sartoriali impiegate.

Un progetto diplomatico per il Made in Italy

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia in Georgia e la casa di moda Mariotto Srl, con la partecipazione speciale di Mirko Tondi, Inviato Speciale del Ministero degli Affari Esteri per la promozione della moda italiana. L’Ambasciatore Massimiliano D’Antuono ha dichiarato: «La moda è un linguaggio universale e uno strumento incredibilmente potente che racconta il nostro tempo, trasmette una visione del mondo e guarda al futuro». Ha inoltre sottolineato come la Georgia sia un pubblico particolarmente ricettivo allo stile italiano, rendendo la mostra un ponte culturale tra i due Paesi.

Eventi collaterali: masterclass e concerto

La presentazione è stata preceduta da una masterclass tenuta dallo stesso Stefano Dominella, in collaborazione con il Design Institute di Tbilisi, in cui sono stati analizzati i legami storici tra cinema e fashion, dal costume d’epoca ai look contemporanei. Durante la cerimonia di apertura, il Maestro Paolo Vivaldi ha eseguito le colonne sonore più amate dei film rappresentati, creando un’atmosfera che ha unito suono e immagine.

La mostra resterà aperta al pubblico per tre mesi, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi nella storia del Made in Italy attraverso pezzi unici, ciascuno testimone di un’epoca e di una personalità. Un’occasione rara per vedere da vicino l’evoluzione del vestire cinematografico e per comprendere come la moda italiana continui a influenzare il panorama culturale globale.