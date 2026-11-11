Leonardo Pieraccioni, da spettatore a consigliere, trasforma Affari Tuoi in una serata da record da 300mila euro.

Il programma storico Affari Tuoi ha vissuto una delle sue serate più coinvolgenti il 10 novembre, grazie all’arrivo in studio del noto comico toscano Leonardo Pieraccioni. Inizialmente presente tra il pubblico, l’artista ha presto passato il microfono al conduttore Stefano De Martino, trasformandosi in un vero e proprio consigliere per il concorrente del giorno.

Leonardo Pieraccioni entra in scena su Affari Tuoi

Al suo ingresso, Pieraccioni ha suscitato subito l’entusiasmo dei presenti, commentando l’arrivo di Tommasino con un fragoroso “Bravo Gennarino!”. De Martino, divertito, lo ha invitato a salire sul palco centrale, dove il comico ha iniziato a scambiare battute con il conduttore, ironizzando sul prossimo Festival di Sanremo e lancio di un nuovo film a cui partecipa. Il clima era leggero, ma la presenza dell’attore ha conferito alla trasmissione una carica di energia inedita, creando subito le premesse di quello che sarebbe diventato un momento storico.

Il consigliere fortunato: la strategia di Martino e il pacco da 300mila euro

Nel ruolo di consigliere, Pieraccioni ha seguito il concorrente Martino dalla Liguria, proprietario di un salone di parrucchiere, nella difficile scelta dei pacchi. Dopo aver individuato tre sacchetti contenenti rispettivamente 200, 0 e 5 euro, il comico ha suggerito al concorrente di puntare sul pacco più alto, scherzando sullo “scambio a metà”. La tensione è aumentata quando il Dottore ha tentato più volte di convincere Martino ad accettare offerte ingenti: 45 mila, 75 mila e, in un ultimo tentativo, 100 mila euro. Martino ha rifiutato ogni proposta, rimanendo fedele al consiglio di Pieraccioni.

Scelta dei pacchi e rifiuti delle offerte

Il momento decisivo è arrivato quando, fra i pacchi rimasti, ne è emerso uno contenente 300mila euro. Il Dottore, ancora speranzoso, ha proposto un ulteriore scambio, ma anche questo è stato respinto. La vittoria è stata quindi coronata da un’ultima rivelazione: sotto il pacco scelto da Martino si nascondeva la cifra più alta mai assegnata nella storia della stagione, trasformando la puntata in una vera corsa al montepremi.

Il contesto televisivo: De Martino al top di audience e il film “Un weekend artificiale”

Parallelamente al trionfo di Martino, Stefano De Martino ha registrato ascolti record, superando il 26% di share e superando i 5,5 milioni di telespettatori per episodio. Il successo di Affari Tuoi ha rafforzato la posizione del conduttore nella fascia serale di Rai 1, spianando la strada a nuovi progetti in prima serata e a possibili collaborazioni al Festival di Sanremo. Nel frattempo, Pieraccioni ha usufruito dell’occasione per promuovere il suo prossimo lungometraggio Un weekend artificiale, presentato in una conferenza stampa a Roma dove l’attrice Tosca D’Aquino ha parlato del suo rapporto con l’intelligenza artificiale, tema centrale del film. La combinazione di humor, tensione economica e anticipazioni cinematografiche ha fatto di quella puntata un evento televisivo completo, capace di catturare l’interesse di un pubblico variegato.